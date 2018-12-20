Месси не хочет видеть Пепе в составе «Барселоны»

Под данным издания Don Balon, такого мнения футболист придерживается из-за двух причин: серьезный возраст Пепе (35 лет), а также его опыт выступления за "Реал" с 2007 по 2017 год.

Недавно Пепе разорвал контракт с "Бешикташем" (выступал с 2017 года). В данный момент он имеет статус свободного агента.

Помимо "Реала" и "Бешикаташа" Пепе играл за такие клубы, как "Маритиму" и "Порту".

Ранее Месси в рекордный пятый раз получил "Золотую бутсу", а также побил достижение Хави.