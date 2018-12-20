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Месси не хочет видеть Пепе в составе «Барселоны» 

Газета.Ru 10 часов назад
Капитан "Барселоны" Лионель Месси выступил против того, чтобы футболист Пепе переходил в "Барселону", сообщает "Советский спорт".
Под данным издания Don Balon, такого мнения футболист придерживается из-за двух причин: серьезный возраст Пепе (35 лет), а также его опыт выступления за "Реал" с 2007 по 2017 год.
Недавно Пепе разорвал контракт с "Бешикташем" (выступал с 2017 года). В данный момент он имеет статус свободного агента.
Помимо "Реала" и "Бешикаташа" Пепе играл за такие клубы, как "Маритиму" и "Порту".
Ранее Месси в рекордный пятый раз получил "Золотую бутсу", а также побил достижение Хави.
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