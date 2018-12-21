ФИФА: цифры подтверждают, что ЧМ в России стал лучшим в истории

Цифры подтверждают, что чемпионат мира по футболу в России стал лучшим в истории турнира, заявил коммерческий директор Международной федерации футбола (ФИФА) Филипп Ле Флок.

Чемпионат мира по футболу, 21-й по счету, проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в одиннадцати городах России. В пятницу ФИФА обнародовала информацию, что за матчами турнира следило рекордное количество зрителей — 3,572 миллиарда человек во всех странах мира в возрасте от четырех лет и старше. Отмечалось, что в среднем зрители, следившие за матчами дома по телевизору, проводили у экранов больше времени, чем во время предыдущих чемпионатов мира по футболу.

"Эти цифры подтверждают, что чемпионат мира в России действительно стал лучшим в истории. Нас особенно порадовал рост среднего времени, которое зрители уделили просмотру матчей; это показывает, что игры отвечают ожиданиям болельщиков", — сказал Ле Флок, чьи слова приводит пресс-служба ФИФА.

"Тот факт, что половина населения мира смотрела чемпионат мира по футболу, доказывает не только высочайшее качество трансляций, но и неугасающий интерес болельщиков во всем мире к высококлассному футболу", — отметил он.