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Экс-жене Тарасова заблокировали счета 

Рамблер + ещё 1 4 часа назад
Райффайзен Банк заблокировал счета 32-летней Оксаны Тарасовой под предлогом проверки происхождения денежных средств. Несмотря на то, что все необходимые документы у сотрудников кредитного учреждения есть, уверяет бывшая жена футболиста московского Локомотива Дмитрия Тарасова в своём блоге в Instagram.
В октябре Тарасова открыла счёт, на который положила сумму «не превышающую 500 тысяч рублей». Около двух месяцев женщина делал покупки, оплачивала счета. В ноябре банк попросил её подтвердить происхождение средств. Тарасова уверяет, что сразу предоставила все необходимые документы. Тем не менее 19 декабря оставшиеся деньги на счету были заблокированы.
«Когда я позвонила в банк, мне было сказано: никаких документов вы не предоставляли, мы ничего не знаем. Но, безусловно, будем разбираться, а денег своих вы пока не увидите. Удивительно, что не добавили: ну, вы там держитесь», — сетует девушка. (орфография и пунктуация сохранены — Ред.)
Дмитрий и Оксана Тарасовы поженились в 2009 году. В браке у них родилась дочь Ангелина. Однако спустя 2 года молодые люди развелись. В настоящее время женщина пытается высудить у бывшего мужа долг по алиментам в размере 15 миллионов рублей, сообщает Starhit.
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