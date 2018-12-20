Экс-жене Тарасова заблокировали счета

Райффайзен Банк заблокировал счета 32-летней Оксаны Тарасовой под предлогом проверки происхождения денежных средств. Несмотря на то, что все необходимые документы у сотрудников кредитного учреждения есть, уверяет бывшая жена футболиста московского Локомотива Дмитрия Тарасова в своём блоге в Instagram.

В октябре Тарасова открыла счёт, на который положила сумму «не превышающую 500 тысяч рублей». Около двух месяцев женщина делал покупки, оплачивала счета. В ноябре банк попросил её подтвердить происхождение средств. Тарасова уверяет, что сразу предоставила все необходимые документы. Тем не менее 19 декабря оставшиеся деньги на счету были заблокированы.

«Когда я позвонила в банк, мне было сказано: никаких документов вы не предоставляли, мы ничего не знаем. Но, безусловно, будем разбираться, а денег своих вы пока не увидите. Удивительно, что не добавили: ну, вы там держитесь», — сетует девушка. (орфография и пунктуация сохранены — Ред.)