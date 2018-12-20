Василий Березуцкий: у нас даже в тюрьме можно собрать футбольную сборную

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий заявил, что из футболистов его группы, сдающих экзамен в Высшей школе тренеров на категорию А, можно составить сборную, как и из игроков, находящихся в тюрьме. В четверг в Москве Василий и Алексей Березуцкие в числе 30 футболистов сдают экзамены на тренерскую категорию А. Братья Березуцкие объявили о завершении карьеры летом 2018 года. В настоящее время в СИЗО находятся футболисты Александр Кокорин Павел Мамаев , заключенные под стражу за участие в двух потасовках в столице. Во вторник Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста обвиняемым, они останутся в изоляторе до 8 февраля. "У нас 30 человек в группе (сдают экзамен), кто играет в футбол на очень хорошем уровне. У нас даже в тюрьме можно сборную собрать. И здесь. Если бы мы заявились сейчас группой, то, может быть, были бы в тройке. Обыграть тюрьму? Зарекаться не будем, еще непонятно, в какой команде будем играть. Какая команда сильнее, за ту и будем играть", — смеясь, ответил Березуцкий журналистам, отвечая на вопрос о создании сборной команды из футболистов, сдающих экзамен. "Ужасно завидую талантливым людям, которые рождаются со всеми знаниями и уже готовы к любой работе. Я, к сожалению, не такой, и мне надо учиться. Многим из нашей группы тоже надо учиться, они понимают, что без этого невозможно сделать что-то, плюс все это помогает посмотреть на футбол взглядом тренера и не смотреть на него как футболист. К этому экзамену примерно две недели готовился, а обучение длилось два года", — добавил экс-футболист. Березуцкий рассказал, что сдавал экзамен вторым, после своего брата Алексея. Тема работы: "Конспекты трех последовательных учебно-тренировочных сборов в недельном микроцикле". "В последний день я переписывал (работу), делал корректировки. Помню, сказал жене и детям: "Извините, меня сегодня не будет". И пошел готовиться. Примет нет. Встал, пошел, ответил, чтобы не ждать своей участи, вторым после брата", — сказал он. "На экзамене были вопросы, посмотрели, разбираюсь ли я не в теме. Результаты скажут часа в два. По ощущениям, надеюсь, что сдал экзамен. Мне кажется, нет оценок, только "сдал" или "не сдал". У всех тема одинаковая, нужно ее защитить", — объяснил Березуцкий.