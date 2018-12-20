Зидан получил приглашение в «Манчестер Юнайтед»

Зидан пока не дал ответа на это приглашение. По собственному признанию, он бы хотел поработать в туринском «Ювентусе» и сборной Франции.

18 декабря 2018 года «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью. Команда, набрав 26 очков в 17 турах, занимает шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ). Место португальца занял Уле Гуннар Сульшер. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В 2018 году Зидан со «сливочными» выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Через несколько дней после победы француз объявил об уходе из мадридского клуба по собственному желанию.

Для «Манчестер Юнайтед» нашёлся ещё один тренер, писал News.ru.