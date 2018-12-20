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Зидан получил приглашение в «Манчестер Юнайтед» 

News.ru 19 часов назад
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Специалист получил предложение возглавить команду, сообщает AS.
Зидан пока не дал ответа на это приглашение. По собственному признанию, он бы хотел поработать в туринском «Ювентусе» и сборной Франции.
18 декабря 2018 года «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью. Команда, набрав 26 очков в 17 турах, занимает шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ). Место португальца занял Уле Гуннар Сульшер. Соглашение рассчитано до конца сезона.
В 2018 году Зидан со «сливочными» выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Через несколько дней после победы француз объявил об уходе из мадридского клуба по собственному желанию.
Для «Манчестер Юнайтед» нашёлся ещё один тренер, писал News.ru.
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Футбол , Видео , Зинедин Зидан , Реал , Манчестер Юнайтед
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