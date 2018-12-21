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«Аморальный человек»: сексуальная модель разнесла Аршавина 

Дни.ру 27 минут назад
Фото: globallookpress.com
Ольга Семенова, в начале года ставшая причиной разрыва футболиста с женой Алисой, прокомментировала скандальное видео ночной прогулки спортсмена. Она считает, что Андрей Аршавин ведет себя недостойно.
Бизнес-лети и модель раскритиковала экс-футболиста "Зенита", которому недавно доверили возглавить детский проект петербургского клуба "Сириус". Ролик, на котором Аршавин совершает конную прогулку в компании двух женщин, ее не удивил.
По словам Семеновой, она была свидетельницей и не такого. "Я видела, что творит Аршавин вживую, поэтому нисколько (не удивлена — прим. ред.). Для него нормально приставать к девушке, говорить, что она ему должна дать", — цитирует модель РИА ФАН.
Она считает странным, что Аршавину "не хватило денег за коня заплатить". Кроме того, Семенова поражена новой назначению спортсмена. "Сильно удивилась, когда его назначили работать с детьми. Человек, который ведет аморальный образ жизни, не может работать с детьми", — заявила девушка.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором Андрей Аршавин в компании представительниц прекрасного пола катается на лошадях по Санкт-Петербургу. По сообщениям СМИ, до этого он отдыхал в стриптиз-клубе.
Как писали "Дни.ру", скандал в семье футболиста разгорелся осенью 2017 года. Алиса Аршавина объявила на всю страну о расставании с мужем, заверив, что решение связано с ее профессиональной деятельностью. Но журналисты выяснили, что Аршавин якобы изменил жене с казахстанской моделью Ольгой Семеновой. Впрочем, вскоре Алиса простила Андрея.
Дни.ру: последние новости
Аршавин променял жену на молодую стюардессу Известный футболист вместе с семьей разбился в автокатастрофе Как Аршавин повеселился с конем и двумя женщинами
Комментарии4
Футбол , Андрей Аршавин , Ольга Семенова , Зенит , РИА ФАН
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