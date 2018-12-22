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Нападение российских футболистов на женщину попало на видео 

Lenta.ru 1 час назад
В сети появились кадры нападения футболистов Дмитрия Митина и Артема Надеева на 41-летнюю женщину. Видео опубликовано на YouTube-канале управления МВД Рязани.
По информации правоохранительных органов, футболисты находились в состоянии алкогольного опьянения. Игроки увидели, что женщина забрала крупную сумму денег из банкомата, и начали преследовать ее. Преступники догнали женщину, повалили на землю и стали бить ногами.
Инцидент произошел в ночь на 18 декабря. Игроки напали на предпринимательницу, отобрали у нее телефон и 36 тысяч рублей. Суд отправил одного из них в СИЗО на два месяца, второго — на тот же срок под домашний арест.
Митин и Надеев выступали за клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по силе дивизион чемпионата России) «Рязань», однако, по словам генерального директора Вадима Бращина, в настоящее время они с командой не связаны.
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Футбол , Видео , Дмитрий Митин , МВД , ФСИН
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