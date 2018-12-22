«Ушёл в баню и пропал…» Что говорила Дарья Глушакова 3 года назад

Мы умышленно не стали менять в этом материале ни слова. Сегодня, когда вся страна следит за бурными перипетиями личной жизни капитана «Спартака» и его теперь уже бывшей жены, интервью трёхлетней давности обретает новые, скрытые смыслы.

***

Дениса Глушакова девушка подкованная и следит за российским трансферным рынком. При встрече в одном из городских кафе она первым делом спрашивает: «Ну что, кто куда перешёл!?». Отвечаю, что главным трансфером межсезонья можно назвать переход Дзюбы в Супруга полузащитника «Спартака» и сборной Россиидевушка подкованная и следит за российским трансферным рынком. При встрече в одном из городских кафе она первым делом спрашивает: «Ну что, кто куда перешёл!?». Отвечаю, что главным трансфером межсезонья можно назвать переход «Зенит» . Это, конечно, не новость для Дарьи, однако женское мнение супруги теперь уже бывшего одноклубника Артёма — это всегда интересно.

«Муж имел неосторожность заявить, что ненавидит «Спартак»

— Все осуждают Дзюбу, но когда Артём уходил, Денис его поддержал, — вспоминает Дарья. — Муж сказал, что это его жизнь и каждый зарабатывает, как может. Дзюба молод, и если он ушёл в «Зенит», то это его право выбора. Как-никак, в первом круге он забил несколько важных голов, помог команде и, в принципе, много лет отдал «Спартаку». В одном фитнес-клубе со мной занимается много фанатов «Спартака». Так вот, все они в один голос твердят: «Ну как Артём мог перейти в „Зенит“!? Зачем, ведь он столько лет в „Спартаке“!?». Фанатам этого не понять. Для профессионального игрока футбол — это работа. Футбольный век короток, у всех семьи, дети. Плюс Дзюба хотел играть в Лиге чемпионов и побеждать. Мне вот всё равно, куда он перешёл, я не оцениваю человека по этому критерию.

Болельщики относились к Денису ужасно. Во время первого матча за «Спартак» на стадионе в Черкизово фанаты «Локо» кричали: «Глушаков — проститутка».

— Вспомним резонансный переход Глушакова из «Локомотива» в «Спартак». Как тогда обстояло дело, с вашей точки зрения?

— Болельщики относились к Денису ужасно. Во время первого матча за «Спартак» на стадионе в Черкизово фанаты «Локо» кричали: «Глушаков — проститутка». Понятно, что «Спартак» — это «мясо», принципиальный соперник. Но мы отдали «Локомотиву» семь лет. Денис всегда полностью отдавался футболу, работал со многими тренерами. Заиграл при Рахимове, которого мы ласково называем «папка». А что касается болельщиков, то в одном из интервью Денис имел неосторожность заявить, что ненавидит «Спартак». Это было сказано в шутку, но всё так перевернули, что его слова вышли в неправильном свете.

— Особенно с учётом того, что Глушаков действительно с детства болел за «Спартак».

— Это правда, у него даже альбом «Спартака» есть. Это обычная тетрадь в клеточку, куда он вклеивал фотографии игроков и где расписывались кумиры его детства. Я теперь тоже болею за «Спартак», но и по сей день люблю «Локомотив».

«Всё началось с упавших лямок»

— Когда вы познакомились, он уже был известным футболистом?

— Нет. В 2008-м Денис приехал из аренды в Иркутске, и первый раз его взяли на сборы в Турцию вместе с дублем. Мы познакомились в мае, а летом он стал выходить в стартовом составе «Локомотива».

— Как состоялось знакомство?

— Это было на майских праздниках, когда чемпионат взял паузу. Мне было 17 лет, заканчивала школу и после одного из ЕГЭ шла с двумя стаканами кваса по парку, а он возвращался в компании приятеля со стадиона с мячом в руках. Мы были отдалённо знакомы, городок-то маленький. У моего платья упали лямки на плечи, и он подошёл их поправить. С этих лямок всё и началось.

— Как развивались события?

— Вечером того же дня случайно встретились на центральной площади. Я сидела с девчонками на лавочке, а он гулял с друзьями. Подошёл, разговорились. Тогда у Дениса болела мама, а моя работает врачом в диагностическом центре. Обменялись телефонами, я обещала помочь. Всё прошло благополучно, и он захотел отблагодарить нас. Приехал с коробкой конфет и бутылкой мартини. Родителей дома не было, и я с порога ему говорю: «Заходи, скоро мама с папой приедут». А он отвечает: «Нет, мне как-то неудобно». В общем, постеснялся.

— Вы как-то готовились к его приходу?

— Да, приготовила бисквитный торт «Зебра». Денис предложил взять его с собой и поехать в яблоневый сад. Выложила торт на тарелку, которую мы храним как семейную реликвию, хотя нам предлагали на свадьбу её разбить. По дороге до места купили молока. А там кругом зелень, деревья, много-много яблок и трава по пояс. Подъехали, расстелили одеяло и сели есть торт. Денис открыл ноутбук и начал показывать свои фотографии. Тогда я и узнала, что он футболист. На следующий день мы поехали на речку купаться, потом гуляли в парке. При этом я всегда была с подружкой, мы никогда не оставалась наедине. В основном гуляли вчетвером: я с подругой и он с другом. Это счастье продлилось дня четыре, после чего он уехал на сборы в Испанию.

— За эти четыре дня он сумел вас обаять?

— Всё было хорошо, но заинтересовал он меня позже. В течение двух недель, пока Денис был на сборах, мы каждый день по три часа общались по телефону. Трубка к уху была будто привязана. Мама ругала, мол, столько денег проговорили. А когда сборы закончились, он на два выходных прилетел не в Москву, а ко мне. Я приготовила ужин, мясо в горшочке, а Денис привёз огромный букет из ста и одной розы. В общем, красиво ухаживал. Цветы я очень люблю.

«У Дениса в холодильнике мышь повесилась»

— Если розы, то какие?— Каждый год на годовщину Денис дарит мне букет красных или белых роз или какие-то полевые цветы. А я люблю розовые розы и каждый раз ему об этом напоминаю. Неужели нельзя запомнить, что я люблю именно розовые!? Но в последний раз он подарил мне правильный букет, и я неожиданно поняла, что он мне не нравится. То есть я настолько привыкла получать цветы не розового цвета, что когда получила в подарок то, что хотела, оказалось, что это уже и не то.

— Вернёмся к тому, как Глушаков заинтересовал будущую супругу — что было дальше?

— Зацепило, что после сборов он бросил всё и прилетел ко мне. Мог бы поехать тусоваться, а приехал домой. Потом он снова улетел на сборы и опять по их завершении вернулся в Миллерово. А дальше наступил сентябрь, и я уехала учиться в Воронеж, потому что планы по учёбе возникли ещё до появления в моей жизни Дениса.

— Как же вы общались?

— О, это было супер. Никто не знал, но я летала в Москву на выходные. Скрывалась от родителей — они бы не поняли. Училась на отлично и с понедельника по четверг сидела над учебниками до четырёх утра, чтобы освободить выходные ради встречи с любимым. В пятницу после пар, как по расписанию, в 16:00 садилась в самолёт. Домодедово стал для Дениса родным домом, где он встречал меня не реже двух раз в месяц.

— А чем вы зацепили Глушакова?

— Он тогда снимал однушку на Нагатинской. В его холодильнике всегда было пусто, как будто мышь повесилась — кроме йогуртов ничего. Я ему на неделю готовила борщей, котлет и компота с десертами. Плюс убирала квартиру, стирала и гладила. То есть он возвращался с игры на всё готовенькое. В свою очередь Денис водил меня в кино, играли в боулинг, проводили время вместе с его друзьями. Как сейчас помню наш первый поход в ресторан. Это был стейк-хаус Goodman в «Европейском». Там до сих пор работает официант, который обслуживал наш столик. Теперь обычно ходим только к нему.

— Как переживали отлучки жениха в национальную команду?

— Открою секрет — однажды прилетела в расположение молодёжной сборной. Месяц мы не виделись. У него игры, у меня экзамены, очень соскучились друг по другу. Это было при Стукалове, а сборы проходили в оздоровительном комплексе «Бор». Денис позвонил и сказал: «Приезжай!». Снял номер, и три дня я инкогнито жила рядом с командой. Мы скрывались, прятались ото всех. Один раз чуть не наткнулась на ребят, некоторые из которых меня уже знали. Пришлось закрыть лицо руками и быстро ретироваться. Это было захватывающе, но больше мы так не экспериментируем.

«В 2010-м из-за ссоры уехала к родителям»

— Можете вспомнить первую ссору?

— Как и любая пара, мы нередко ссоримся. Он вспыльчивый, но отходчивый. И я такая же — как спичка, вспыхнула и быстро потухла. Никогда не истерю по 10 дней подряд и не обижаюсь. Даже если злюсь и он действительно виноват, то стоит ему улыбнуться, присесть на корточки и обнять меня за ноги — я тут же оттаиваю. Ну как можно ругаться с таким Чеширским котом?

— Неужели ни разу за все эти годы не было по-настоящему серьёзных конфликтов?

— Однажды, в 2010 году, было такое. Я даже уехала домой к родителям. Он тогда куда-то ушёл с друзьями — то ли в баню, то ли к кому-то на дачу уехал. И не сказал, пропал. Меня это очень разозлило. Но после того случая мы договорились: что бы ни случилось, надо всегда держать друг друга в курсе и говорить только правду. Отношения строятся на доверии — это самое главное.

— Резкий поворот. Положа руку на сердце: с вами скорее легко или сложно?

— У меня непростой характер, но у него не проще. В этом смысле мы два сапога пара и дополняем друг друга. Все семейные дела на мне, так как муж всегда в разъездах, а я работаю врачом-стоматологом, нянчусь с ребёнком и занимаюсь бесконечным ремонтом.

— Ремонтом?

— Да, сначала делала квартиру, а теперь занимаюсь постройкой загородного дома. Супруг вообще не касается этого, только спонсирует. Остальное на мне.

— А что в остальном — как вы друг друга дополняете?

— Он очень пунктуальный, ответственный, скрупулёзный и всегда доводит дело до конца. А я такая быстрая, юркая — люблю скорость в принятии решений. К примеру, если Денис разбирает вещи, то делает это долго и методично, чтобы всё было по полочкам. Я так не могу. С той работой, которую муж делает за два часа, я справляюсь за 30 минут.

— Есть что-то, чему Глушаков вас научил?

— Раньше я постоянно опаздывала, а он научил меня приходить вовремя и просчитывать ситуацию. Если идём на день рождения, то за два часа я должна быть готова, цветы и подарки куплены, платье выбрано, макияж нанесён. А до этого случались жуткие скандалы, потому что я всё забывала и опаздывала. В этом плане он меня приструнил.

— Поговорим о приятном: сюрпризы в жизни четы Глушаковых не редкость?

— Один раз я сделала ему большой сюрприз — купила собаку. Денис был счастлив. Мы давно хотели французскую болонку породы бишон фризе. Нереальная собака. И вот как-то приезжает он с игры и видит, что под кроватью свернулся клубочком маленький белый комочек. Сколько счастья тогда было в его глазах. Но когда я забеременела, то появилась аллергия на собак, поэтому нам пришлось её отдать. Хотя я очень жалею, когда дострою дом, то обязательно возьму себе ещё одного щенка именно этой породы.

— В свою очередь Денис наверняка посвящал вам свои голы?

— Конечно, к примеру, шикарный гол, который Денис забил в ворота своего друга, голкипера «Терека» Сослана Джанаева , он посвятил мне. И во время беременности, когда Денис забивал, то всегда засовывал мяч под футболку. А в своём первом интервью он сказал, что встретил девушку, которая вскоре станет его женой.

«Папу Лера любит больше»

— Так Дарья стала Глушаковой. О детях сразу задумались?

— Мы очень хотели ребёнка, но в первый год совсем не получалось. Оба были здоровы, но никак. В итоге «забили» на это дело, и тут же всё случилось само собой. Как сейчас помню, как это было: Сочи, 2 января, отдыхали в гостях у тёти. Оказались в комнате, из которой никуда не выйти (смеётся) . Ну не будем же мы посреди ночи в ванную бегать. В общем, пикантная ситуация.

Это было при Стукалове, а сборы проходили в оздоровительном комплексе «Бор». Денис позвонил и сказал: «Приезжай!». Снял номер, и три дня я инкогнито жила рядом с командой. Мы скрывались, прятались ото всех.

— Когда поняли, что забеременели?

— Через несколько дней Денис улетел на сборы. Возвращаюсь я из парка после пробежки. Последние дни чувствовала себя не очень хорошо и дико тянуло на сладкое. Торты поедала тоннами, но не придавала этому значения — ем и ем. Потом заболел живот, я позвонила гинекологу, а она говорит: «Сделай тест». Да какой тест, надоели уже эти тесты. Потом началась задержка — неделя прошла, другая. В итоге всё-таки сделала тест, смотрю на него и думаю: то ли у меня двоится в глазах, то ли это действительно две полоски. Поначалу не верилось. Написала Денису смс. Он тут же перезванивает, спрашивает: «Точно?» Я говорю: «Точно!». Так Денис как закричит в трубку: «Урааа!».

— Слышал, что с полом ребёнка была интересная история.

— На 14-й неделе сделали УЗИ — мальчик. Мне всё равно, а Денис, конечно, хотел наследника. А во время скрининга на 20-й неделе врач говорит: «Ну у вас принцесса, это понятно». У Дениса округлились глаза: «Стоп, доктор, какая ещё принцесса? Там же принц должен быть!?». «Нет, на 100 процентов девочка», — отвечает врач. Денис расстроился и первые пару часов был ошарашен. Но довольно быстро отошёл и сейчас в дочке души не чает.

— Валерия — папина дочка?

— Конечно. Спросишь её: «Кого любишь больше — маму или папу?» Отвечает, что любит обоих, но папу больше. Или когда приезжаем вместе с отдыха, то она сразу бежит к нему, а не ко мне. Но это понятно, ведь папу она видит гораздо реже. Опять же, если я её ругаю, могу в угол поставить, то Денис никогда. Она чувствует, что он её балует, и если вдруг что — сразу кричит: «Мама, я всё папе расскажу»!

— Помните первые шаги дочери?

— Мы оба были дома, как тут Лера пошла. Ей было всего 10 месяцев. Мы даже засняли этот эпизод на видео. К слову, заговорила она тоже довольно рано — в год. В полтора строила сложные предложения, а сейчас (Лера родилась 26 сентября 2011 года) даже философствует. Мы, кстати, уже и читаем по слогам.

— Лера шкодливый ребёнок?

— Как-то Денис разбирал диски со своими записями. Он человек скрупулёзный, всё у него по полочкам — голы на одном месте, праздники на другом, всё рассортировано по годам. В общем, целая система. Потом пошли пить чай, как слышим звук работающей микроволновки и чувствуем запах жжёной пластмассы. Бегу туда, открываю дверцу и вижу, как диски медленно стекают на поддон, а Лера с гордостью заявляет: «Мама, я поджарила диски!». Надо было видеть лицо Дениса, который только что всё перебрал, проделал очень трудоёмкую работу — и тут на тебе. Муж долго объяснял дочке, что на одном из дисков была запись с её дня рождения и только что она сожгла память об этом. Слава богу, всё осталось на компьютере и можно было восстановить. А микроволновку я потом полдня вычищала.

«Я — транжира, а он — бережливый»

— Кто не любит путешествовать. А для вас какая из совместных поездок оказалось самой интересной?— Однозначно поездка в Америку в 2013-м. Летали большой компанией — братья Комбаровы с жёнами и Антоха Шунин. Сначала четыре дня провели в Нью-Йорке, затем три в Лас-Вегасе. Следом ребята улетели в Майами, а мы отправились в мексиканский Канкун к кумовьям Шишкиным. Потом вернулись домой и практически сразу улетели в Швейцарию кататься на лыжах. В Нью-Йорке была жуткая холодина и прикол в том, что я ходила в шубе. Американцы же с ума сходят из-за этого, даже устраивают забастовки.

— Никто краской случаем не пытался облить?

— Слава богу, обошлось, но всё время тыкали пальцем, и я искренне не понимала, почему. Объяснил один русский, удивившись, что меня ещё не закидали помидорами. «Ходить по Нью-Йорку в шубе из натурального меха — это смело», — сказал он.

— Чем ещё поразило Большое Яблоко?

— Как раз таки яблоками (смеётся) . Запомнилась гигантская очередь в магазин Apple , тогда как раз только вышел iPhone 5s. Побывали на Бродвее, съездили в русский район Брайтон-Бич. Там зашли в русский ресторан, где я наконец-то поела домашней еды — селёдочку, блинчики и вареники. Тогда я окончательно поняла, что очень люблю свою родину и никогда не уеду из России. Всё-таки у нас другой менталитет, взгляды на жизнь, образ мысли. Да и вообще Америка — это не моё.

— Неужели даже Лас-Вегас не восхитил?

— Ну, это отдельная история. Там тепло и классный шопинг. Взяли в аренду вертолёт, летали смотреть на Великий каньон. Нас высадили прямо внутри каньона и организовали пикник с шампанским на берегу реки. Незабываемые ощущения.

— В азартных играх себя не попробовали?

— Играла в рулетку, но я не фартовая. Один раз проиграла 500 долларов и сразу сказала: всё, это не моё.

Вот Дима Комбаров азартный парень, они с Кириллом активно играли. А мы с Денисом как ни сядем, всё время проигрываем. Мы с ним не азартные. Он вообще не любит тратить деньги.

Кто-то из руководства даже советовался с мужем насчёт Широкова, спрашивал — видит ли он его в команде. Денис был за обеими руками.

— Серьёзно?

— Это ещё один момент, в чём мы дополняем друг друга. Я транжира, а он бережливый и сдерживает меня от лишних трат. При этом он никогда ни в чём не отказывает. Если нужно что-то купить — пожалуйста.

— Кстати, кризис сказался на семейном бюджете?

— Конечно, думаю он сказался на всех. Я ограничила себя во всём. Стараюсь поскорее закончить строительство дома, потому что практически все материалы заграничные. То же отопление немецкое, вентиляция тоже из Германии, плитка итальянская. Как только доллар и евро взлетели, цены выросли в два раза. Одежду в Москве вообще не покупаю, потому что она стоит в три-четыре раза дороже, чем за границей. Господи, ну откуда эти цены?!

«Денис действует на меня, как удав на кролика»

— Любопытная история произошла с Николя Анелька. Как получилось сфотографироваться со звездой?

— Мы первый раз полетели на Мальдивы вместе с Билялетдиновыми. Лежим на пляже, и тут Денис говорит: «Смотри, Анелька!». Машка предложила с ним сфоткаться. Подошли к нему, объяснили, что наши мужья тоже футболисты. Оказалось, что Николя знает про «Локомотив», так как играл против мужа в составе «Челси» на Кубке РЖД в 2008-м.

— С Билялетдиновыми часто общаетесь?

— Да, частенько бывали у них на даче. Много общались с Саярычем и тётей Алей, с супругой Динияра Машей. Недавно Мара (Марат, старший брат Билялетдинова. — Прим. ред.) прислал фотку, где все мы стоим вместе. Мне там всего 18 лет. Все такие молодые, обалдеть. Время летит — ребёнку уже четыре года, а кажется, что только родила.

— Судя по фото в «Инстаграме», вы активно занимаетесь спортом. Поделитесь секретом успеха?

— Это комплекс — питание, упражнения, отказ от вредных привычек. Я не пью и не курю и вообще по жизни спортивная девочка. Мне это нравится. Но такую форму нельзя держать всегда. Того результата, что на фотографии, можно добиться только с помощью сушки. Формируешь мышцы, а потом на два месяца убираешь из рациона все углеводы. Ничего жирного, больше овощей. Я сейчас как раз на второй неделе такой работы над собой.

— Муж не нарадуется?

— Денис меня стимулирует. Если поправлюсь немного, то говорит: «Милая, а не пора ли тебе в спортзал?» С ним не забалуешь. Он сам спортсмен, и я его понимаю. Денис действует на меня, как удав на кролика. Так по крайней мере говорит мама. Стоит ему только сказать что-то, как я исполняю. Мне нравится, когда ему нравится.

«Видеться с мужем в Бразилии было запрещено»

— Возвращаясь к теме сборной — почему не ездили поддержать мужа на чемпионат мира в Бразилию?

— Для меня решение тренерского штаба — загадка. Их же никуда не выпускали, сидели себе в этой деревне и всё. Знаю, что ребята очень тяжело переживали акклиматизацию, им было плохо. Но хуже то, что они были заперты в четырёх стенах. Это очень тяжело психологически. Думаю, из-за этого они были скованы в первой игре с Южной Кореей.

— Получается, семьям было запрещено приезжать к игрокам?

— Да, разрешили приехать только на саму игру. То есть видеться было нельзя.

— А почему на игру не приехали?

— Ну, во-первых, это далеко. Во-вторых, не с кем было оставить ребёнка. В-третьих, я работала. Но если бы был вариант жить где-то рядом с командой и иметь возможность видеться — тогда, конечно, приехала бы. А так, смысл мне лететь 10 тысяч километров, чтобы один раз увидеться на пару часов!?

— Если говорить о «Спартаке», как Денис переживает не слишком удачную игру команды в последнее время? (Разговор состоялся до матчей с «Краснодаром» и «Динамо») .

— Очень переживает. Я скажу больше, Денис устал играть без медалей. Говорит: «Мне 28, а я никто». У человека нет наград. Да, он получает хорошую зарплату, играет в именитом клубе, признавался игроком года. Но это не совсем то. Нужны медали. Поэтому он понимает Артёма, который хочет чего-то добиться, поиграть в Лиге чемпионов. Тем более Дзюба никогда не получал много в «Спартаке». Особенно по сравнению с остальными.

— Помните момент, когда при Биличе ничего не получалось, а в сборной Глушаков играл прекрасно?

— Что я могу сказать — тут всё зависит от тренера. Возможно, Билич просто не подошёл «Локомотиву», либо его тактика не подошла под этих игроков. Или Славен использовал Дениса не там, где бы от него было больше пользы. Плюс в сборной играют футболисты выше уровнем, чем в «Локо». А чем выше уровень игрока, тем легче с ним взаимодействовать. Опять же в команде не было никакой дисциплины, и легионеры сильно наглели. Отсутствовала жёсткая рука, которая могла бы в нужный момент встряхнуть команду.

«Хочу, чтобы дочь сказала: моя мама доктор наук»

— Как воспринял Денис уход Широкова из «Спартака»?

— Конечно, переживал. Мне тоже было обидно, потому что мы общаемся с Широковыми, и когда Роман только перешёл в «Спартак», Денис жутко обрадовался. Рассказывал, что в связке они прекрасно работали: Денис в глубине, а Ромчик впереди. Когда на тренировках они оказывались в одной команде, то всегда побеждали. Кто-то из руководства даже советовался с мужем насчёт Широкова, спрашивал — видит ли он его в команде. Денис был за обеими руками, но, видимо, Широков не подошёл Якину. Было очень обидно и Кате, ведь она москвичка, ей тяжело было опять улетать в Краснодар.

— А вы представляете себе переезд в другой город вслед за мужем?

— Всегда говорю это своим подружкам — куда муж, туда и жена. Если не хочешь потерять семью и развестись, нужно следовать за своим мужчиной хоть в Крым, хоть в Ростов. Вот Машка уехала вслед за Динияром в Англию, учила там английский и, как бы ей ни было тяжело, все три года находилась рядом с мужем. Катя Широкова тоже какое-то время жила в Краснодаре и сейчас снова там.

— Нескромный вопрос: зачем вам работать, если муж более чем достаточно обеспечивает семью?

— Я хочу работать! Когда заканчиваешь школу с золотой медалью, сдаёшь экзамены, готовишься к поступлению в медицинский университет, поступаешь, батрачишь там семь лет, с отличием проходишь интернатуру, идёшь в ординатуру и всё это в одночасье бросить? Это было бы странно. У меня есть амбиции, и я не хочу полностью зависеть от мужа. Хочу, чтобы мой ребёнок мог с гордостью заявить: «Моя мама — доктор медицинских наук». Опять же, мужчинам не интересны домохозяйки. А у меня своё дело, которым я зарабатываю, пусть и небольшие, но главное — свои деньги. Пускай это на колготки, но всё же. И Денису это нравится. Думаю, любому мужчине будет приятно представить в обществе супругу как врача-стоматолога. Кстати, сейчас у меня новый этап. Готовлюсь изучать имплантологию. Так что всё ещё впереди.

Новый этап наступил и в жизни Дениса Глушакова. Его «Спартак» продемонстрировал содержательный футбол в матче с «Динамо», а сам футболист был одним из лучших на поле и даже спас команду от неминуемого гола. Что будет дальше — увидим, но одно известно точно: без Дашиных борщей, заботы и любви он вряд ли смог бы добиться того, чего добился. Поэтому пожелаем чете Глушаковых удачи и новых побед.