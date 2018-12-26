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Дубль Погба помог «МЮ» одержать вторую подряд победу при Сульшере 

Чемпионат.com + ещё 42 8 часов назад
Фото: Reuters
В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Хаддерсфилд Таун». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей дубль оформил французский полузащитник Поль Погба, а ещё один мяч на свой счёт записал сербский хавбек Неманья Матич. За гостей голом отметился датский защитник Матиас Занка Йоргенсен.
Таким образом, манкунианцы одержали вторую подряд победу в АПЛ после того, как команду возглавил Уле-Гуннар Сульшер. «Хаддерсфилд» потерпел шестое кряду поражение.
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Футбол , Прочее , Неманья Матич , Уле-гуннар Сульшер , Поль Погба , Манчестер Юнайтед
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