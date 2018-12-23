Седина в бороду, бес в ребро? Моуринью завел роман

Женатого Моуринью застали с неизвестной девушкой

Португалец Жозе Моуринью, уволенный с поста главного тренера « Манчестер Юнайтед », взял время на перерыв. Английские СМИ застали «Особенного» в компании с неизвестной девушкой, с которой, по информации источника, 55-летний женатый специалист завел роман.

Португальский тренер Жозе Моуринью, отдыхающий от работы после увольнения из «Манчестер Юнайтед», не перестает быть объектом для английских СМИ. Издание The Sun разместило информацию о том, что 55-летний португалец имеет роман с неизвестной девушкой.

Как сообщает источник, Моуринью уже на протяжении восьми лет тесно общается с некой Прю Картер-Робинсон, которая на 14 лет младше «Особенного».

Также отмечается, что португалец был несколько раз замечен в компании с 41-летней блондинкой во время отдыха в экзотических местах по всему миру.

Британские СМИ выяснили, кем является загадочная знакомая Моуринью. Картер-Робинсон имела должность в одной из крупнейших компаний в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг. Сейчас она проживает на севере Лондона в доме за £1,2 млн С Моуринью она была знакома еще во времена работы португальского тренера в «Челси», однако после его ухода в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году стала стала поддерживать с ним более тесную связь.

Сама Прю на вопросы английских журналистов о дружбе с португальцем отвечать отказалась.

«Я не знаю, о чем вы говорите», — резко заявила она.

Интересно, что Моуринью при этом пригрозил изданию The Sun иском в суд. Португалец оказался взбешен тем фактом, что представители британского таблоида стали лезть в его личную жизнь.

По информации источника, познакомился «Особенный» со своей новой подругой еще в Мадриде осенью 2010 года, когда португалец только начинал работать в «Реале»

Примечательно, что сам Моуринью женат. Со своей супругой Матильдой он познакомился еще в подростковом возрасте у себя на родине. В 1989 году пара сыграла свадьбу, а через семь лет у них родилась дочь, которую они назвали Матильдой. Еще четыре года спустя у пары появился второй ребенок — Жозе Мари-младший.

Напомним, что 18 декабря Моуринью был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Руководство «Красных дьяволов» приняло решение расстаться с именитым специалистом после поражения в принципиальном матче от «Ливерпуля» на выезде (1:3). Совет директоров посчитал неудовлетворительными результаты команды в текущем сезоне, а на место 55-летнего португальца был назначен Уле-Гуннар Сульшер , который будет исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона.

При этом после увольнения внимание СМИ к персоне «Особенного» увеличилось в несколько раз. Примечательным оказался эпизод, когда португалец на следующий день после своего увольнения из стана «Красных дьяволов» вышел на прогулку, но мгновенно оказался окружен представителями прессы. Большое количество журналистов и вопросов, которые они задают, вызвало у Моуринью негативные эмоции.

«Я могу выйти на прогулку или нет? Я не хочу ничего говорить по поводу ухода из «Манчестер Юнайтед», вы меня знаете. Мне нечего сказать. Если хотите со мной прогуляться, давайте дойдем до Баттерси, например. Никаких проблем»,

Отвечая на вопрос, что он чувствует после того, как руководство клуба спустя два года сотрудничество приняло решение его уволить, Моуринью заявил, что его история взаимоотношений с английским клубом осталась в прошлом.

«Мы могли поговорить о многих хороших вещах или некоторых не таких хороших, но я не такой. История с «Юнайтед» закончена. У клуба есть будущее без меня, и у меня есть будущее без «Манчестера». Почему я должен делиться своими чувствами сейчас? Все кончено. Так было всегда. Я критиковал тренеров, которые рассказывают подробности о том, что произошло и кто виноват. Я не из таких», — заявил он.

Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года, заключив с клубом трехлетний контракт. За два года он завоевал с «МЮ» три трофея, дебютировав с победы над «Лестер Сити» в матче за Суперкубок Англии, а затем выиграв Кубок английской лиги и Лигу Европы УЕФА в сезоне-2016/17.

В финале «Красные дьяволы» одолели нидерландский «Аякс» со счетом 2:0.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 29 очков. В 18-ти матчах «МЮ» одержал восемь побед, пять раз сыграл вничью и потерпел столько же поражений, уступив в том числе таким принципиальным соперникам, как «Манчестер Сити» (1:3) и «Ливерпуль» (1:3). Также «МЮ» выбыл из борьбы за Кубок лиги, проиграв в третьем раунде «Дерби Каунти» (2:2, 7:8 — по пенальти), который возглавляет экс-игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард

При этом «дьяволы» продолжают борьбу в Лиге чемпионов. В 1/8 финала турнира английский клуб встретится с французским «ПСЖ». Первый матч состоится на «Олд Траффорде» 12 февраля, а ответная игра пройдет в Париже 6 марта.