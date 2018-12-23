Названо главное условие участия Кокорина и Мамаева в матче в СИЗО

По его словам, Кокорин и Мамаев не могут видеться друг с другом, согласно действующим правилам. На это необходимо разрешение следователя.

«Поэтому они сидят в разных камерах и спортзал посещают раздельно. Так что проведение этого матча без подобного разрешения невозможно», — сказал Мельников.

В воскресенье, 23 декабря, в СМИ появилась информация о проведении футбольного матча между командами арестантов и сотрудниками СИЗО «Бутырка». Отмечалось, что за арестантов сыграют находящиеся в «Бутырке» за хулиганство Павел Мамаев и Александр Кокорин.