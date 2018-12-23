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Названо главное условие участия Кокорина и Мамаева в матче в СИЗО 

Национальная Служба Новостей + ещё 2 6 часов назад
Для проведения футбольного матча в СИЗО «Бутырка» с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина необходимо разрешение следователя. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
По его словам, Кокорин и Мамаев не могут видеться друг с другом, согласно действующим правилам. На это необходимо разрешение следователя.
Мамаев и Кокорин снова выйдут на поле
«Поэтому они сидят в разных камерах и спортзал посещают раздельно. Так что проведение этого матча без подобного разрешения невозможно», — сказал Мельников.
В воскресенье, 23 декабря, в СМИ появилась информация о проведении футбольного матча между командами арестантов и сотрудниками СИЗО «Бутырка». Отмечалось, что за арестантов сыграют находящиеся в «Бутырке» за хулиганство Павел Мамаев и Александр Кокорин.
Ранее тренер Сергей Кирьяков в беседе с НСН заверил, что занятия в спортзале «Бутырки» позволят футболистам остаться в форме.
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Комментарии39
Футбол , Видео , Павел Мамаев , Иван Мельников , Сергей Кирьяков , Александр Кокорин , ФСИН
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