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Бывшая жена Кержакова забрала сына к себе 

Вести.Ru + ещё 22 20 минут назад
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассматривающий иск Миланы Тюльпановой к бывшему мужу Александру Кержакову постановил оставить их общего сына с матерью во время бракоразводного процесса. Милана Тюльпанова забрала полуторогодовалого сына к себе.
Адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде интересы Миланы Тюльпановой, подтвердил, что на время процесса сын бывшего футболиста "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Артемий будет проживать с матерью. Юрист надеется, что суд примет окончательное решение в пользу матери.
Александр и Милана Кержаковы расстались в мае нынешнего года. Александр обвинил супругу в наркотической и алкогольной зависимости и попытался оставить ребенка у себя.
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Футбол , Видео , Александр Добровинский , Александр Кержаков , Зенит
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