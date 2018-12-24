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Легенда английского футбола обратился к Трампу по-русски и поплатился 

Lenta.ru + ещё 13 9 часов назад
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил президенту США Дональду Трампу в Twitter-аккаунте на русском языке и вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети.
«Америку снова зауважали», — написал Трамп. «Ты шутишь», — ответил ему по-русски Линекер.
В комментариях к посту часть пользователей согласилась с экс-футболистом, другие раскритиковали Линекера и посоветовали ему не лезть в политику. «Занимайся футболом, Гари, и не лезь куда не просят», — отреагировал один из них. «Пожалуйста, говорите о футболе, а не о политике. Мне нравятся ваши спортивные комментарии. Но политика… ну уж нет!» — высказал претензию другой.
58-летний Линекер провел за сборную Англии 80 матчей и забил 48 мячей. Форвард становился рекордсменом национальной команды по количеству голов на чемпионатах мира. На клубном уровне футболист выступал за «Лестер», «Эвертон», «Барселону» и «Тоттенхэм». Его трижды признавали лучшим бомбардиром чемпионата Англии.
На данный момент Линекер работает футбольным комментатором и ведущим программы Match of the Day («Матч дня») на ВВС.
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Футбол , Видео , Дональд Трамп
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