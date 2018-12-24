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Российского футболиста удалили с поля в матче чемпионата Турции 

Газета.Ru + ещё 5 9 часов назад
В матче 17-го тура чемпионата Турции "Антальяспор" на своем поле сыграл вничью с "Фенербахче" — 0:0, информирует "Советский спорт".
Последние 15 минут гости провели в меньшинстве — за две желтых карточки был удален игрок сборной России Роман Нойштедтер. "Фенербахче" продлил свою серию без побед в чемпионате Турции до пяти матчей.
Турция. Суперлига. 17-й тур"Антальяспор" (Анталья) — "Фенербахче" (Стабмул) — 0:0Удаления: нет — Нойштедтер, 75  "Антальяспор" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции, "Фенербахче" — 17-й.
Ранее сообщалось, что Фергюсон вернется к работе с "Манчестер Юнайтед".
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Футбол , Видео , Роман Нойштедтер , Манчестер Юнайтед , Советский спорт
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