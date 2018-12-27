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Промес намерен вернуться в «Спартак» на правах аренды 

Чемпионат.com + ещё 33 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Севильи» Квинси Промес может вернуться в московский «Спартак» спустя всего полгода после перехода в испанский клуб.
Не исключён вариант, при котором 26-летний футболист перейдёт в стан красно-белых на правах аренды до конца нынешнего сезона. В трансфере заинтересован сам Промес. При этом «Севилья» готова отпустить хавбека.
Напомним, Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью» в конце августа. За несколько месяцев в составе новой команды полузащитник принял участие в 14 матчах испанской Примеры, в которых не отметился результативными действиями.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. С красно-белыми он завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/17, после чего команда одержала победу в матче за Суперкубок страны с «Локомотивом».
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Футбол , Прочее , Спартак
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