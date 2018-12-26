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Дзюба: я хотел завязать с футболом во время работы с Манчини в «Зените» 

Газета.Ru + ещё 14 6 часов назад
Нападающий петербургского "Зенита" и капитан сборной России Артем Дзюба рассказал о том периоде, когда командой руководил Роберто Манчини, передает "Евроспорт".
Форвард считает этот этап сине-бело-голубых самым сложным.
"Время, когда я хотел завязать с футболом? Когда в "Зените" работал Манчини. Я шел на тренировки, как на каторгу. Не хотел его видеть, его самолюбование — кошмар", — отметил Дзюба.
Итальянский специалист занимал должность главного тренера петербургского клуба в сезоне-2017/18. В январе 2018 игрок национальной команды был отдан в аренду тульскому "Арсеналу".
Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков опубликовал в своем инстаграме видео, на котором он тренируется вместе с Дзюбой.
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Футбол , Видео , Александр Волков , Роберто Манчини , Артем Дзюба , Зенит , Eurosport
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