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Глушакову пригрозили 10 годами тюрьмы 

Деловая газета «Взгляд» 11 часов назад
Адвокат жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Сергей Жорин заявил, что футболисту грозит до 10 лет тюрьмы за вывод особо крупной суммы денег.
«У нас раньше была оперативная информация, что он вывел крупную сумму денег. По нашим предположениям, не меньше 300 млн рублей», — передает слова Жорина Sports.ru.
Он отметил, что по статье о выводе средств Глушакову грозит до 10 лет лишения свободы.
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«Этой суммы уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с 1 млн рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено. Скоро подготовим (иск) и направим», — сказал Жорин.
Ранее супруга футболиста «Спартака» Дарья уже написала в полицию заявление из-за того, что муж якобы угрожал ей убийством. В СМИ сообщалось, что существует аудиозапись, где Глушаков угрожает жене «чеченцами», депутатами Госдумы и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
При этом Глушаков остался капитаном «Спартака».
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Футбол , Видео , Денис Глушаков , Сергей Лавров , Сергей Жорин , Спартак , Госдума , Sports.ru
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