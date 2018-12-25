Глушакову пригрозили 10 годами тюрьмы

«У нас раньше была оперативная информация, что он вывел крупную сумму денег. По нашим предположениям, не меньше 300 млн рублей», — передает слова Жорина Sports.ru.

Он отметил, что по статье о выводе средств Глушакову грозит до 10 лет лишения свободы.

«Этой суммы уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с 1 млн рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено. Скоро подготовим (иск) и направим», — сказал Жорин.

Ранее супруга футболиста «Спартака» Дарья уже написала в полицию заявление из-за того, что муж якобы угрожал ей убийством. В СМИ сообщалось, что существует аудиозапись, где Глушаков угрожает жене «чеченцами», депутатами Госдумы и министром иностранных дел Сергеем Лавровым

При этом Глушаков остался капитаном «Спартака».