ФСБ вышла на след Глушакова

ФСБ России проверит футболиста Дениса Глушакова на дачу взятки полицейским, сообщает телеграм-канал Mash.
Представители жены футболиста Дарьи Глушаковой написали заявление в Центральный аппарат ФСБ и предоставили правоохранительным органам аудиозаписи признаний Глушакова в том, что он давал деньги полицейским, чтобы те не возбуждали на него уголовное дело.
По информации Mash, в записях называются и конкретную сумму взяток и фамилия доверенного лица футболиста, который должен был передать деньги.
В ближайшее время ФСБ планирует вызвать этого человека на допрос.
Напомним, ранее Дарья Глушакова подала на мужа заявления в полицию, обвинив его в угрозах убийством. Сейчас супруги находятся в состоянии развода и решают в суде вопрос о размере алиментов.