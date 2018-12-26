ФСБ вышла на след Глушакова

ФСБ проверит Глушакова на предмет дачи взятки полицейским

Представители жены футболиста Дарьи Глушаковой написали заявление в Центральный аппарат ФСБ и предоставили правоохранительным органам аудиозаписи признаний Глушакова в том, что он давал деньги полицейским, чтобы те не возбуждали на него уголовное дело.

По информации Mash, в записях называются и конкретную сумму взяток и фамилия доверенного лица футболиста, который должен был передать деньги.

В ближайшее время ФСБ планирует вызвать этого человека на допрос.

Напомним, ранее Дарья Глушакова подала на мужа заявления в полицию, обвинив его в угрозах убийством. Сейчас супруги находятся в состоянии развода и решают в суде вопрос о размере алиментов.