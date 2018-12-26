ФСБ вышла на след Глушакова

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ФСБ проверит Глушакова на предмет дачи взятки полицейским 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
ФСБ России проверит футболиста Дениса Глушакова на дачу взятки полицейским, сообщает телеграм-канал Mash.
Представители жены футболиста Дарьи Глушаковой написали заявление в Центральный аппарат ФСБ и предоставили правоохранительным органам аудиозаписи признаний Глушакова в том, что он давал деньги полицейским, чтобы те не возбуждали на него уголовное дело.
По информации Mash, в записях называются и конкретную сумму взяток и фамилия доверенного лица футболиста, который должен был передать деньги.
В ближайшее время ФСБ планирует вызвать этого человека на  допрос.
Напомним, ранее Дарья Глушакова подала на мужа заявления в полицию, обвинив его в угрозах убийством. Сейчас супруги находятся в состоянии развода и решают в суде вопрос о размере алиментов.
Футбол , Видео , Денис Глушаков , ФСБ , МВД
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