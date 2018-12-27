Месси назвал соперничество с Роналду классным

Аргентинец признался, что ему нравилось конкурировать с португальцем в чемпионате Испании.

"Соперничество с Роналду было классным и очень интересным для зрителя", — приводит слова Месси Marca.

Роналду покинул "королевский клуб" летом 2018 года и перешел в "старую синьору".