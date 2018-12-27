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Месси назвал соперничество с Роналду классным 

Газета.Ru + ещё 9 5 часов назад
Фото: Reuters
Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал соперничество с форвардом туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, когда тот еще играли за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Аргентинец признался, что ему нравилось конкурировать с португальцем в чемпионате Испании.
"Соперничество с Роналду было классным и очень интересным для зрителя", — приводит слова Месси Marca.
Роналду покинул "королевский клуб" летом 2018 года и перешел в "старую синьору".
Ранее сообщалось, что лидер "Ювентуса" может перейти в "Манчестер Юнайтед".
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Футбол , Прочее , Лионель Месси , Криштиану Роналду , Реал , Манчестер Юнайтед , Советский спорт
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