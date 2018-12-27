Дзюба возглавил медиарейтинг российских спортсменов за 2018 год

Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба занял первое место в медиарейтинге российских спортсменов за 2018 год, свидетельствуют данные исследовательской компании "Медиалогия".

Дзюба в текущем сезоне провел 23 матча за "Зенит" во всех турнирах и забил 10 голов. На чемпионате мира-2018 форвард забил три гола и помог сборной России выйти в четвертьфинал. Весной футболист выступал за тульский "Арсенал" на правах аренды и забил шесть голов в 10 матчах премьер-лиги.

В топ-5 российских спортсменов Дзюба занял первое место (107 тысяч 568 упоминаний в российских СМИ). Второе и третье места занимают соответственно одноклубник Дзюбы Александр Кокорин (97 794) и футболист "Краснодара" Павел Мамаев (79 612), находящиеся на данный момент в СИЗО за участие в двух потасовках в Москве.

Четвертую строчку рейтинга занимает вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (75 384), который 1 октября объявил о завершении карьеры в сборной России. Замыкает топ-5 обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (67 879).

Рейтинг составлен за период с января по декабрь 2018 года и построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 48 200 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.