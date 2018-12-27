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«Много на себя взяла». В ОНК Москвы раскритиковали слова адвоката Кокорина 

РИА Новости 9 часов назад
Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева раскритиковала адвоката Александра Кокорина Татьяну Стукалову, обвинив ее в нарушении этики.
Ранее Стукалова вступила в заочную полемику с Меркачевой: представитель столичного ОНК анонсировала футбольный матч с участием Мамаева и Кокорина в СИЗО "Бутырка", а адвокат Кокорина эту информацию опровергла.
Меркачева в комментарии изданию Sport24 снова подчеркнула, что матч состоится.
"Адвокат Кокорина, конечно, меня потрясла. Делает заявление ото всех. Если ее подзащитный, Александр Кокорин, не будет играть, то и Бог с ним, есть другие люди, которые хотят провести матч", — возмутилась она.
По ее словам, Мамаев при свидетелях дал свое согласие и даже пообещал уговорить Кокорина, вдохновившись идеей.
"Я не понимаю, почему адвокат Кокорина решил, что матч не состоится. Она ничего не решает. Я считаю, что ее заявление — нарушение этики. Из серии — очень много на себя взяла", — цитирует Меркачеву портал.
Отмечается, что мероприятие пройдет после Рождества.
По данным следствия, в начале октября Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.
Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Недавно им продлили срок заключения под стражей, и Новый год футболисты встретят в СИЗО. На рассмотрение в суд дело планируют направить в январе.
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Комментарии4
Футбол , Видео , Сергей Гайсин , Ева Меркачева , Александр Кокорин , Минпромторг , МВД , ФСИН
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