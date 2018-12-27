«Много на себя взяла». В ОНК Москвы раскритиковали слова адвоката Кокорина

Ранее Стукалова вступила в заочную полемику с Меркачевой: представитель столичного ОНК анонсировала футбольный матч с участием Мамаева и Кокорина в СИЗО "Бутырка", а адвокат Кокорина эту информацию опровергла.

Меркачева в комментарии изданию Sport24 снова подчеркнула, что матч состоится.

"Адвокат Кокорина, конечно, меня потрясла. Делает заявление ото всех. Если ее подзащитный, Александр Кокорин, не будет играть, то и Бог с ним, есть другие люди, которые хотят провести матч", — возмутилась она.

По ее словам, Мамаев при свидетелях дал свое согласие и даже пообещал уговорить Кокорина, вдохновившись идеей.

"Я не понимаю, почему адвокат Кокорина решил, что матч не состоится. Она ничего не решает. Я считаю, что ее заявление — нарушение этики. Из серии — очень много на себя взяла", — цитирует Меркачеву портал.

Отмечается, что мероприятие пройдет после Рождества.

По данным следствия, в начале октября Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина