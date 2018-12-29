Политика, деньги и секс. 5 главных скандалов 2018 года

События, на которых СМИ всего мира делали трафик.

Озил и Гюндоган против Германии

История, которая в очередной раз доказала, что все разговоры о футболе вне политики — полный бред. Футбол максимально зависим от политиков, и глупо это игнорировать. Сборная Германии из-за политики осталась без Месута Озила. Полузащитник вместе с партнёром по национальной команде Илкаем Гюндоганом приехал на встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом . На мероприятии, разумеется, футболистов фотографировали. И Гюндоган подписал фото: «Моему уважаемому президенту, с почтением».

И Гюндоган, и Озил — немцы турецкого происхождения. При этом оба родились в Германии и всегда выступали только за сборные этой страны. И после случившегося на игроков посыпались претензии: за предательство Германии и за то, что этой встречей они публично выразили поддержку крайне противоречивому политику. Гюндоган написал большое письмо с объяснением своих действий. Озил пошёл ещё дальше: обвинил президента Германии в расизме и заявил, что завершает карьеру в национальной команде из-за оказываемого давления и оскорблений. Вдобавок Месут рассказал, что из-за скандала сотрудничество с ним приостановил Mercedes. По мнению Озила, проблема в том, что общество, чиновники и спонсоры видели в нём немца, когда им было это выгодно, и считали турком, если вдруг этого требовала ситуация.

«С тяжёлым сердцем и после долгих раздумий я решил, что больше не буду играть за сборную Германии, пока чувствую расизм и неуважение», — подводил итог футболист.

Рамос против «Ливерпуля»

В принципе, Серхио Рамосу не привыкать быть крайним в скандалах. В разное время его освистывали и болельщики его бывшего клуба, «Севильи», и фанаты соперников, и даже трибуны «Реала» . Но история с «Ливерпулем» отличается, поскольку она вышла за пределы одного матча и запустила цепочку других событий.

Фол Рамоса на Мо Салахе в финале Лиги чемпионов оставил «Ливерпуль» без главного игрока. Он чудом успел восстановиться к чемпионату мира, но все признавали, что это был уже не тот Салах . Весомым получилось и столкновение Рамоса с Лорисом Кариусом, которое, по версии последнего, сломало ему карьеру. Немец уверен, что именно из-за того удара по голове он пропустил все нелепые голы в финале. Это поставило крест на его дальнейшем пребывании в «Ливерпуле», а турецкий этап карьеры Кариус проводит в барах. Юрген Клопп не уставал вспоминать действия Рамоса и месяцы спустя после финала Лиги чемпионов. «У каждого есть точка зрения, которую нужно уважать. У меня не было намерения хватать Мохамеда Салаха за руку. Напротив, это он первым схватил меня. Юрген Клопп видит в этом причину поражения „Ливерпуля“, но это был не первый финал, в котором он уступил. Впрочем, он прекрасный тренер, один из специалистов, которых я выбрал в голосовании на лучшего тренера года», — закончил ссору Рамос в августе.

Уход Хулена Лопетеги из сборной Испании

Возможно, самый идиотский поступок года — за несколько дней до чемпионата мира поддаться на уговоры Флорентино Переса, а затем признаться в этом и закономерно покинуть национальную команду. Непонятно, зачем два года выводить парней на турнир, если потом говорить им, что нашёл вариант получше.

В итоге хуже стало всем. Сборная Испании провалила чемпионат мира. «Реал» получил тренера, лояльность к которому руководства сразу обозначило перспективу. Слишком сложные идеи Лопетеги требовали время для реализации, а его оставили без Криштиану Роналду , способного и в худшие моменты давать результат. Сейчас «сливочными» управляет совершенно случайный персонаж, Лопетеги не встретил в испанской столице даже ноябрь.

Впрочем, нам всё это пошло только на пользу — появилась слезливая история о ноге Акинфеева, речи Дзюбы и историческая победа.

Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании

Мерзкая история, которая в итоге, возможно, и не закончилась.

— В 2009 году американская модель Кэтрин Майорга пришла в полицию с заявлением об изнасиловании. У девушки были медицинские документы, подтверждающие её обвинения. Имя насильника она не сообщила.

— В 2018-м девушка вспомнила ситуацию в деталях и назвала имя насильника.

— Криштиану всё отрицал и сказал, что на его имени просто хайпят.

Из того, что не подтвердилось: в 2010 году юристы футболиста договорились с девушкой, что она будет молчать. За это ей заплатили 375 тыс. Дав интервью, она нарушила условия соглашения.

А дальше начались ежедневные выяснения деталей того, что, как и сколько Роналду якобы делал с девушкой. Она вспоминала всё, что говорил в те моменты португалец.

1 декабря появились юридические документы, подтверждающие, что у Роналду и Майорги был секс, и португалец допускал, что происходило это вопреки желанию девушки.

«Она сказала, что нам не следует заниматься сексом, поскольку мы едва знакомы. Но при этом она схватила меня за член. Она говорила, что не хочет этого, но была доступной. Я повернул её на бок, всё произошло очень быстро».

«Она всё время продолжала говорить «нет, не делай этого, я не такая, как другие». Я извинился, когда закончил».

Впрочем, португальские юристы футболиста ответили, что практически всё, что появилось в интернете, сфабриковано.

Обвинения от Football Leaks

Это был год грандиозных обвинений практически всех топовых клубов и важнейших фигур. Парни из объединения Football Leaks уничтожали всех, на кого добывали компромат. Вспомним главное.

— Топ-клубы Европы всерьёз планируют создание Суперлиги.

— «Сити» часть своих невыгодных трат совершает через офшоры и откровенно игнорирует ФФП. Например, один из крупнейших спонсорских контрактов клуба с авиакомпанией Etihad на 70% спонсируется владельцем клуба шейхом Мансуром.

Были моменты, когда и это не помогало. Тогда «Сити» помогал Джанни Инфантино

— «Монако» стабильно подписывал с игроками «секретные» контракты помимо основных. Например, один из них увеличивает сумму трансфера Радамеля Фалькао на 10 млн евро.

— Агент Жорже Мендеш неофициально консультирует огромное количество клубов, а ещё помогает своим топ-клиентам уходить от налогов. Например, официально португалец не имел никакого отношения к трансферу Мбаппе в «ПСЖ», но оба клуба подтверждают, что Мендеш присутствовал в сделке и ему на счёт ушло 9 млн евро.

— В контракте Неймара с «ПСЖ» огромное количество пунктов, связанных с бонусами. Например, ежемесячная премия за этику в размере 4,5 млн евро. Для её получения нужно соблюдать клубные правила, также прописанные в соглашении. Забавно, но один из пунктов: соблюдение налогового законодательства.

— Нголо Канте — святой. Ну а как иначе, если он единственный, про кого Football Leaks откопал что-то хорошее. Француз отказался от предлагаемых ему офшорных схем и уволил агента, который стремился добавлять в контракт незаконные пункты (с выгодой для самого игрока).

Из минусов — по сути, ни одно из обвинений не привело хоть к каким-то последствиям.