Мамаев написал заявление об избиении

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Мамаев подал встречное заявление на избитого водителя журналистки 

Рамблер + ещё 32 4 часа назад
Пребывающий в СИЗО футболист Павел Мамаев заявил в полицию на избитого им водителя, рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах.
В октябре игрок «Краснодара» вместе с коллегой из петербургского «Зенита» Александром Кокориным избили в Москве трех человек — начальника одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака, директора НАМИ Сергея Гайсина и водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Против футболистов было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», оба были задержаны и арестованы.
Теперь же Мамаев написал заявление на Виталия Соловчука, несколько дней проведшего в больнице после нападения спортсменов. В нем футболист обвинил водителя в том, что тот ударил его в подбородок.
По словам собеседника агентства, заявление Мамаев подал в рамках расследования уголовного дела против него и Кокорина.
Заявление было выделено в отдельный материал и будет проверено отделом полиции по Пресненскому району Москвы. Итогом проверки может стать возбуждение против Соловчука уголовного дела по статье «Побои».
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Футбол , Видео , Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Ольга Ушакова , Александр Кокорин , Минпромторг , Зенит , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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