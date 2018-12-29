Мамаев написал заявление об избиении

Пребывающий в СИЗО футболист Павел Мамаев заявил в полицию на избитого им водителя, рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах.
В октябре игрок «Краснодара» вместе с коллегой из петербургского «Зенита» Александром Кокориным избили в Москве трех человек — начальника одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака, директора НАМИ Сергея Гайсина и водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Против футболистов было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», оба были задержаны и арестованы.
Теперь же Мамаев написал заявление на Виталия Соловчука, несколько дней проведшего в больнице после нападения спортсменов. В нем футболист обвинил водителя в том, что тот ударил его в подбородок.
По словам собеседника агентства, заявление Мамаев подал в рамках расследования уголовного дела против него и Кокорина.
Заявление было выделено в отдельный материал и будет проверено отделом полиции по Пресненскому району Москвы. Итогом проверки может стать возбуждение против Соловчука уголовного дела по статье «Побои».