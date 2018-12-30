Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дзюбе припомнили проблемы с репутацией 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о личности нападающего Зенита и сборной России Артема Дзюбы. Слова Уткина приводит «Бизнес Онлайн».
«У Дзюбы — целый шкаф скелетов. Никто не прокомментировал кражу денег у Быстрова (Владимир Быстров, бывший футболист «Спартака», — прим. «Ленты.ру») в раздевалке. Неважно, замяли эту историю или нет. Человек, которому дорога его репутация, в таких ситуациях объясняется», — отметил Уткин.
Журналист вспомнил конфликт между Быстровым и Дзюбой в 2009 году, когда оба футболиста защищали цвета московского «Спартака». После одной из тренировок Быстров обнаружил пропажу 23 тысяч рублей. Эту же сумма оказалась в кармане куртки Дзюбы. Сам форвард заявил, что его подставили.
В сезоне-2018/2019 в 16 матчах чемпионата России 30-летний нападающий забил пять мячей. Еженедельник «Футбол» выбрал Дзюбу лучшим российским игроком 2018 года.
Последние новости
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда» Задержан попутчик пропавшего директора ресторанов Burger King Тысячи сербов вышли на митинг против своего президента
Футбол , Видео , Василий Уткин , Владимир Быстров , Спартак , еженедельник "Футбол" , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Овечкина вновь не получилось3
Медведева подогрела слухи о любовной связи с певцом4
«Папочка дома»
Туктамышева проигнорировала Медведеву12
Путин сыграл в хоккей на Красной площади и победил35
Видео
00:38
«Дети не плачут по Мамаеву»: жена накинулась на любовницу
Футбол Статьи
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
01:38
Дзюбе припомнили воровство в раздевалке
Футбол
01:06
Медведева подогрела слухи о любовной связи с певцом
Фигурное катание
04:43
Россия договорилась с WADA
Летние виды спорта
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:38
Мамаев написал заявление об избиении
Футбол
02:38
Жулин затосковал по «женственным частям тела» фигуристок
Фигурное катание
04:43
Путина предупредили об изоляции российского спорта
Зимние виды спорта
01:06
Кабаева заступилась за Медведеву
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение