Дзюбе припомнили воровство в раздевалке

Дзюбе припомнили проблемы с репутацией

Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о личности нападающего Зенита и сборной России Артема Дзюбы. Слова Уткина приводит «Бизнес Онлайн».

«У Дзюбы — целый шкаф скелетов. Никто не прокомментировал кражу денег у Быстрова (Владимир Быстров, бывший футболист «Спартака», — прим. «Ленты.ру») в раздевалке. Неважно, замяли эту историю или нет. Человек, которому дорога его репутация, в таких ситуациях объясняется», — отметил Уткин.

Журналист вспомнил конфликт между Быстровым и Дзюбой в 2009 году, когда оба футболиста защищали цвета московского «Спартака». После одной из тренировок Быстров обнаружил пропажу 23 тысяч рублей. Эту же сумма оказалась в кармане куртки Дзюбы. Сам форвард заявил, что его подставили.