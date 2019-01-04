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Семак сравнил Бали с российской деревней 

Спорт-Экспресс + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в своем Инстаграме опубликовал новую фотографию. На ней 42-летний специалист запечатлен вместе со своей супругой во время отдыха на Бали.
— Я начинаю понимать, почему мне нравится Убуд. Очень захотелось вернуться и как следует познакомиться с этим местом. Похоже на нашу российскую деревню по духу, но с невероятно пышной растительностью, как в Парке Юрского периода, и неизменный атрибут любого жителя — мотобайк! В поездках по окрестностям удалось увидеть много красивых и романтических мест. Встретились со старыми друзьями и познакомились с новыми интересными людьми. Приключения доставили массу удовольствий нашим детям. Тот случай, когда еще не уехали, но хочется уже вернуться, — написал Семак.
"Зенит" занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 34 очка после 17 туров.
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Комментарии2
Футбол , В мире , Политика , Сергей Семак , Зенит
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