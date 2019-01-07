Голы Неймара и Мбаппе помогли «ПСЖ» выйти в 1/16 финала Кубка Франции

В матче 1/32 финала Кубка Франции «Понтиви» принимал «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей по голу на свой счёт записали Неймар, Килиан Мбаппе и Юлиан Дракслер , а ещё один мяч провёл в собственные ворота игрок команды хозяев Силвейн Жюле. Таким образом, парижская команда вышла в 1/16 финала турнира, а «Понтиви» из Кубка Франции вылетел.

«ПСЖ» после 17 проведённых матчей в этом сезоне чемпионата Франции располагается на первом месте в турнирной таблице.

Посмотреть расписание и результаты всех остальных матчей 1/32 финала Кубка Франции можно посмотреть на «Чемпионате».