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Голы Неймара и Мбаппе помогли «ПСЖ» выйти в 1/16 финала Кубка Франции 

Чемпионат.com + ещё 15 19 часов назад
Фото: Reuters
В матче 1/32 финала Кубка Франции «Понтиви» принимал «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.
В составе победителей по голу на свой счёт записали Неймар, Килиан Мбаппе и Юлиан Дракслер, а ещё один мяч провёл в собственные ворота игрок команды хозяев Силвейн Жюле. Таким образом, парижская команда вышла в 1/16 финала турнира, а «Понтиви» из Кубка Франции вылетел.
«ПСЖ» после 17 проведённых матчей в этом сезоне чемпионата Франции располагается на первом месте в турнирной таблице.
Посмотреть расписание и результаты всех остальных матчей 1/32 финала Кубка Франции можно посмотреть на «Чемпионате».
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