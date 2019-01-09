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Бывшая девушка Роналду назвала его психопатом 

Lenta.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: © AFP 2018 / MARCO BERTORELLO
Английская модель и актриса Жасмин Леннард вспомнила об отношениях с португальским форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду, указав на психические отклонения футболиста. Англичанка написала об этом в своем Twitter-аккаунте.
По словам Леннард, Роналду угрожал ей похищением и убийством в том случае, если она ему изменит. 33-летняя модель охарактеризовала португальца как психопата и добавила, что у нее есть аудиозаписи с угрозами от Роналду. Также Леннард выразила поддержку американке Кэтрин Майорге, обвинившей футболиста в изнасиловании. Англичанка сообщила, что готова предоставить компромат на спортсмена.
«Это золото для таблоидов. И то, что так необходимо Майорге. И я готова на это не только для нее, но и для всех женщин, которые терпели издевательства. Это называется карма», — написала Леннард.
В конце сентября 2018-го Майорга обвинила португальского форварда в изнасиловании. Инцидент, по ее словам, произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Португалец в свою очередь отверг обвинения.
Леннард встречалась с Роналду, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед». Португалец играл в Англии до 2009 года.
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Футбол , Прочее , Криштиану Роналду , Манчестер Юнайтед
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