Бывшая девушка Роналду назвала его психопатом

Английская модель и актриса Жасмин Леннард вспомнила об отношениях с португальским форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду , указав на психические отклонения футболиста. Англичанка написала об этом в своем Twitter-аккаунте.

По словам Леннард, Роналду угрожал ей похищением и убийством в том случае, если она ему изменит. 33-летняя модель охарактеризовала португальца как психопата и добавила, что у нее есть аудиозаписи с угрозами от Роналду. Также Леннард выразила поддержку американке Кэтрин Майорге, обвинившей футболиста в изнасиловании. Англичанка сообщила, что готова предоставить компромат на спортсмена.

«Это золото для таблоидов. И то, что так необходимо Майорге. И я готова на это не только для нее, но и для всех женщин, которые терпели издевательства. Это называется карма», — написала Леннард.

В конце сентября 2018-го Майорга обвинила португальского форварда в изнасиловании. Инцидент, по ее словам, произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Португалец в свою очередь отверг обвинения.