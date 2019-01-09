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Бывшая девушка Роналду обвинила футболиста в угрозах убийством 

Рамблер + ещё 13 7 часов назад
Фото: © AFP 2018 / MARCO BERTORELLO
33-летняя английская модель и актриса Жасмин Леннард обвинила португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в угрозах убийством, пишет "Лента.ру".
Девушка поделилась в твиттере воспоминаниями о своих отношениях с футболистом и назвала своего экс-бойфренда «настоящим психом».
По ее словам, Криштиану угрожал похитить и убить ее, если она ему изменит. Леннард заявила также, что у нее имеются аудиозаписи угроз со стороны футболиста.
Англичанка поддержала Кэтрин Майоргу, которая обвинила Роналду в изнасиловании, и заявила о готовности поделиться компроматом на спортсмена.
«Я готова на это не только для нее, но и для всех женщин, которые терпели издевательства. Это называется карма», — написала Жасмин.
Напомним, что осенью 2018 года американка Кэтрин Майорга обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Роналду подтвердил, что между ним и Майоргой был секс в тот вечер, однако отказался считать это изнасилованием.
Жасмин Леннард и Криштиану Роналду встречались в 2008 году.
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Футбол , Прочее , Криштиану Роналду , Lenta.ru
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