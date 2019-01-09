Бывшая девушка Роналду обвинила футболиста в угрозах убийством

33-летняя английская модель и актриса Жасмин Леннард обвинила португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в угрозах убийством, пишет "Лента.ру"

Девушка поделилась в твиттере воспоминаниями о своих отношениях с футболистом и назвала своего экс-бойфренда «настоящим психом».

По ее словам, Криштиану угрожал похитить и убить ее, если она ему изменит. Леннард заявила также, что у нее имеются аудиозаписи угроз со стороны футболиста.

Англичанка поддержала Кэтрин Майоргу, которая обвинила Роналду в изнасиловании, и заявила о готовности поделиться компроматом на спортсмена.

«Я готова на это не только для нее, но и для всех женщин, которые терпели издевательства. Это называется карма», — написала Жасмин.

Напомним, что осенью 2018 года американка Кэтрин Майорга обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Роналду подтвердил, что между ним и Майоргой был секс в тот вечер, однако отказался считать это изнасилованием.

Жасмин Леннард и Криштиану Роналду встречались в 2008 году.