Тренер ушёл из сборной из-за Кержакова

Тренер Бушуев ушёл из сборной из-за Кержакова

Российский специалист Денис Бушуев, входивший в тренерский штаб юношеской сборной России по футболу (не старше 2001 года рождения), покинул занимаемую должность.

«Я ухожу из сборной России 2001 года в связи с разногласиями с Александром касательно совместной работы», — приводит слова Бушуева «Чемпионат».

Контракт с Бушуевым был рассчитан до конца текущего года. В тренерском штабе юношеской команды 36-летний специалист работал с апреля прошлого года. Ранее он входил тренерский штаб немецкой команды «Мюнхен-1860».