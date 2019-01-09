Тренер ушёл из сборной из-за Кержакова

Российский специалист Денис Бушуев, входивший в тренерский штаб юношеской сборной России по футболу (не старше 2001 года рождения), покинул занимаемую должность.
«Я ухожу из сборной России 2001 года в связи с разногласиями с Александром касательно совместной работы», — приводит слова Бушуева «Чемпионат».
Контракт с Бушуевым был рассчитан до конца текущего года. В тренерском штабе юношеской команды 36-летний специалист работал с апреля прошлого года. Ранее он входил тренерский штаб немецкой команды «Мюнхен-1860».
News.ru сообщал ранее, что спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию футбольного клуба «Рубин» в марте текущего года.