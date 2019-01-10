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Военные на Украине похитили крымского футболиста 

Рамблер + ещё 8 18 часов назад
Молодого крымского футболиста похитили на Украине и попытались послать в местную армию, рассказал в эфире радиостанции «Куреш» представитель украинского уполномоченного по правам человека в Крыму Исмаил Халиков.
По его словам, 20-летний профессиональный футболист прибыл из Крыма в Херсон с намерением предложить свои услуги местным клубам «Таврия» или «Кристалл».
Утром в один из дней пребывания на Украине молодой человек пошел в продуктовый магазин. В этот момент к нему подошли двое неизвестных и спросили о его возрасте, происхождении и опыте службы в армии.
Получив ответы, люди усадили футболиста в автомобиль, сели в него сами, заперли двери и привезли молодого человека в местный военкомат.
Там его вынудили пройти медицинскую комиссию. При этом по-настоящему его осмотрели лишь окулист и стоматолог. Печати об осмотре другими врачами были поставлены задним числом.
В определенный момент, когда молодого человека ненадолго оставили одного, ему удалось позвонить собственной матери и рассказать, что с ним происходит. Женщина, в свою очередь, связалась с Халиковым.
Представитель уполномоченного по правам человека в Крыму рассказал, что направил жалобу в военную прокуратуру, но не уточнил, где в настоящее время находится похищенный футболист.
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Футбол , В мире , СНГ
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