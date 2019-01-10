Глушакова обвинили в насилии

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Экспертиза подтвердила нанесенные Глушаковым жене побои 

Рамблер 21 час назад
Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков нанес своей жене Дарье побои легкой степени. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Мэш», свидетельствуют результаты экспертизы.
Скандальный развод Дениса и Дарьи Глушаковой длится уже несколько месяцев. В декабре Дарья заявила в полицию об избиении и угрозах со стороны супруга.
По данным «Мэш», в рамках проверки этого заявления была назначена экспертиза, которая доказала причинение Глушаковым жене побоев легкой степени.
Также канал сообщил, что теперь против футболиста может быть возбуждено уголовное дело, а решение об этом будет принято в течение недели.
«Это логично», — прокомментировал РИА Новости эту информацию адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин.
При этом юрист подчеркнул, что не может ни подтвердить ее, ни опровергнуть, так как в данный момент находится за пределами России. Однако, по его словам, в полицию были переданы все документы, необходимые для возбуждения дела против спортсмена.
«Видимо, провели экспертизу так, как того требует закон», — предположил он.
Комментарии51
Футбол , Видео , Денис Глушаков , Сергей Жорин , Спартак , РИА Новости
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