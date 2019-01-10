Глушакова обвинили в насилии

Экспертиза подтвердила нанесенные Глушаковым жене побои

Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков нанес своей жене Дарье побои легкой степени. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Мэш», свидетельствуют результаты экспертизы.

Скандальный развод Дениса и Дарьи Глушаковой длится уже несколько месяцев. В декабре Дарья заявила в полицию об избиении и угрозах со стороны супруга.

По данным «Мэш», в рамках проверки этого заявления была назначена экспертиза, которая доказала причинение Глушаковым жене побоев легкой степени.

Также канал сообщил, что теперь против футболиста может быть возбуждено уголовное дело, а решение об этом будет принято в течение недели.

«Это логично», — прокомментировал РИА Новости эту информацию адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин.

При этом юрист подчеркнул, что не может ни подтвердить ее, ни опровергнуть, так как в данный момент находится за пределами России. Однако, по его словам, в полицию были переданы все документы, необходимые для возбуждения дела против спортсмена.