Турецкий футбол очень плох. В нём закончились деньги

«Фенербахче» — 19-кратный чемпион Турции по футболу. И по тем событиям, которые с ним сейчас происходят, можно прочувствовать атмосферу уныния и застоя во всей Суперлиге. Сама приставка «супер» всё больше похожа на толстый стёб.

Турецкий футбол, как и во многих восточных странах, живёт по собственным правилам экономики. В нём боссы клубов, подобно восточным купцам, гонявшим когда-то за моря в поисках пёстрых богатств, привозили домой сокровища чужеземцев. Антикварные сокровища. Кто-то поступал так, чтобы почувствовать себя сильным и властным. Другие мыслили прагматичнее.

Культ футбола в Турции ведь неоспорим. Подобной любви к этому виду спорта нет ни в одной стране за пределами Большой футбольной четвёрки Европы. Здесь же находится самый громкий стадион мира, а пение местных фанатов пробирает даже через звуки тв-трансляции. Много ли стран, в которых на обычной тренировке фанаты могут устроить нечто подобное?

Футбол — часть турецкой культуры. А там, где есть духовность, как правило, всегда найдутся ушлые деятели. В Турции футбол часто помогает богатым людям попасть в закрытые тусовки, а владельцы клубов получают серьёзные преференции по части налоговых обязательств — во имя идеи же! Порулить клубом часто приходят не с мыслью построить большой конвейер успеха, а просто посветить лицом.

Отсюда частые смены руководителей, а как следствие — отсутствие внятной стратегии. По этой причине в местной лиге у футболистов не принято подписывать длительные контракты. Приходит новый владелец — приходят свои люди со своими задачами (не всегда футбольными). Димитров из «Урала» , поигравший в Турции, рассказывал: «В Турции, если меняется руководство, приходят люди и говорят: „Ты нам не нужен, забирай документы и уходи“. По этой причине так много футболистов меняют клуб в статусе свободного агента.

Привет, кризис

Нишевый кризис часто возникает там, где копятся проблемы глобальные. Футбол в Турции ожидаемо стал проседать после упадка экономики страны. Политические проблемы (о них лучше почитать в других СМИ) привели к падению национальной валюты — лиры. Отсюда — инфляция, повышение уровня безработицы — ну вы и сами знаете, как это обычно бывает. Заморских звёзд стало меньше.

Несколько раз за последние годы футбольные клубы Турции были на пороге фатальных проблем. Например, „Газиантепспор“, который в своё время из-за вынужден был расторгнуть контракт с Артёмом Милевским . Были и другие клубы. Судьбу „Амкара“ и „Тосно“ они не повторили — деньги нашлись. И ведь не в последнюю очередь из-за того, что он интересен местной аудитории.

Заметьте, в России похожая история — бюджетные средства обрубают лишь тем регионам, которым в общем и целом чихать на футбол. Лайфхак на будущее. Пока есть истории вроде этой (болельщик снял кран, чтобы обойти запрет на посещение матчей и увидеть игру), даже самый жадный чиновник, обожающий водное поло, не будет жалеть деньги на футбол в своём регионе — ему не позволят.

Но локальная помощь — не панацея. Недостаточно и давления на тв-компании в попытках искусственно завысить стоимость футбольных трансляций. Кризис настал, и когда долги клубов турецкой лиги приблизились к двум миллиардам долларов, последовала реакция местных властей. От клубов потребовали начать процедуру их реструктуризации. Государственный вещатель TRT уже призвал клубы раскрыть финансовые отчёты, чтобы разъяснить свои планы по возможному покрытию долгов в будущем.

У того же „Фенербахче“, например, долги превышают 500 млн фунтов, у „Галатасарая“ — более 400. Ещё один член большой троицы — „Бешикташ“ тоже от проблем не ушёл. О расторжении контракта уже договорился Пепе, близок к обращению в ФИФА Вагнер Лав , которому зарплату не платят на протяжение пяти месяцев.

Вряд ли всё это приведёт к чему-то совсем уж печальному, но звёзд в Турции станет на порядок меньше. Помимо выше названных, летом уехали Негредо, Гомис и даже Жулиано. Прямо сейчас ни „Беш“, ни „Галатасарай“ не идут в первой тройке, а „Фенер“ и вовсе борется за выживание.

Зато ситуацией воспользовался „Истанбул Башакшехир“, у которого пока с финансами вроде терпимо. По заветам опытных оппонентов клуб активно работает над этим вопросом — за последние годы подписан Клиши, Туран, Робиньо и Адебайор. Может, и успеют зацепить свой первый чемпионский титул в истории. А „потом“ будет потом.