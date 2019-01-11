14-летний футболист из России восхитил соцсети

Юный футболист Сергей Пиняев, нападающий московского «Чертаново», стал героем социальный сетей. Его гол, который он забил в феврале прошлого года в игре против команды ровесников из клуба ЦСКА, восхитил любителей футбола. Получив пас от партнёра, Сергей обошёл противника и уверенно послал мяч в ворота. Ту игру выиграла команда «Чертаново» со счётом 5:0, причём три гола забыл именно Пиняев.