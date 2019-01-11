Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

14-летний футболист из России восхитил соцсети 

Рамблер 11 января 2019
Юный футболист Сергей Пиняев, нападающий московского «Чертаново», стал героем социальный сетей. Его гол, который он забил в феврале прошлого года в игре против команды ровесников из клуба ЦСКА, восхитил любителей футбола. Получив пас от партнёра, Сергей обошёл противника и уверенно послал мяч в ворота. Ту игру выиграла команда «Чертаново» со счётом 5:0, причём три гола забыл именно Пиняев.
Комментаторы одобрительно отозвались об игре спортсмена и предсказали ему отличную карьеру. В январе этого года парень отправится на две недели в Великобританию, чтобы стажироваться в клубе «Манчестер Юнайтед».
Футбол , Видео , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер российских фигуристов переберётся в США
У биатлониста из России отобрали бронзу63
«Лацио» разгромил «Новару»
«Ювентус» включился в борьбу за Модрича
WADA назвало дату вердикта по статусу РУСАДА
Видео
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
01:00
За что россиян выгнали с гонки «Дакар»
Автоспорт Статьи
01:13
Экипаж Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда «Дакар»
Автоспорт
00:52
«Не скули!»: как Конор провоцировал Хабиба во время боя
MMA Статьи
00:38
«Зал и храм»: как Мамаев и Кокорин отметили Новый год
Футбол Статьи
00:38
«Дети не плачут по Мамаеву»: жена накинулась на любовницу
Футбол Статьи
00:35
Бьорндален призвал вести себя жестче с Россией
Биатлон Прочее
00:45
Овечкин отправил «гиганта» из НХЛ на лавку
Хоккей
00:38
Анонсирован ближайший матч Мамаева
Футбол
00:57
Служебный роман? С кем отдыхает Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение