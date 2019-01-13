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Марадона был госпитализирован в одну из клиник Буэнос-Айреса 

Газета.Ru + ещё 23 5 часов назад
Фото: Reuters
Знаменитый аргентинский футболист и главный тренер мексиканского "Дорадос" Диего Марадона госпитализирован в одну из больниц Буэнос-Айреса, сообщает "Советский спорт".
По информации Reuters, спортсмен оказался в медицинском учреждении из-за плановой операции в связи с кровотечением в желудке.
"Это кровотечение из-за грыжи. Ничего сложного. Он надеется решить некоторые из тех неудобств, которые он обычно испытывает", — заявил источник издания.
Заболевание у Марадоны было обнаружено при стандартном обследовании перед поездкой в Мексику, где он должен был возобновить работу в "Дорадос".
Ранее аргентинец поделился мнением о вступившем на должность президента Венесуэлы Никиласе Мадуро.
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Футбол , Происшествия , Диего Марадона , Советский спорт
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