Марадона был госпитализирован в одну из клиник Буэнос-Айреса

По информации Reuters, спортсмен оказался в медицинском учреждении из-за плановой операции в связи с кровотечением в желудке.

"Это кровотечение из-за грыжи. Ничего сложного. Он надеется решить некоторые из тех неудобств, которые он обычно испытывает", — заявил источник издания.

Заболевание у Марадоны было обнаружено при стандартном обследовании перед поездкой в Мексику, где он должен был возобновить работу в "Дорадос".

Ранее аргентинец поделился мнением о вступившем на должность президента Венесуэлы Никиласе Мадуро.