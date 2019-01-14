Ещенко: нас с Глушаковым оскорбляют и унижают фанаты «Спартака»

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал критику болельщиков клуба в его адрес, передает "Спорт-Экспресс". Некоторые фанаты требуют ухода игрока, а также полузащитника Дениса Глушакова из команды. "Чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера. Может, это где-то и правильно, но не стоит и наши заслуги преуменьшать. Они Массимо поднимают, а нас унижают, оскорбляют, находят какую-то ОПГ. Если кому-то что-то не нравится, пусть выскажут это в глаза. Придите, выскажитесь, это же всегда так и решалось. Но до сих пор никто так и не пришел, ни одного человека. Зато на поле выбегать начинают. Что вот он хотел? Подраться с Глушаковым? Или показать, что он такой крутой?" — возмутился футболист. Также он обратился к почитателям клуба с просьбой поддерживать красно-белых. "Но не все болельщики нас грязью поливают. Я на игре с "Локомотивом" слушал: часть начинает кричать про Глушакова, часть их освистывает. В общем, если у нас был бардак в начале сезона, то сейчас бардак на трибунах. Ребята, будьте едины, что бы там ни было. Никто вам не запрещает кричать "A tutti! Avanti!", вешать плакаты. Но и команду нужно гнать вперед. Игроки уйдут, тренеры уйдут, а "Спартак" останется. Вы же за клуб болеете, а не за отдельных личностей", — заключил Ещенко. Напомним, что Глушаков и Ещенко по причине поддержки критики в адрес экс-наставника красно-белых Массимо Карреры были переведены в дубль и стали героями одного из самых громких футбольных скандалов. После увольнения Карреры футболистов вернули в основную команду. Под руководством Карреры "Спартак" выиграл чемпионат и Суперкубок России. Ранее защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров высказался о ситуации вокруг Глушакова.