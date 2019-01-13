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Стала известна причина ухода Зидана из «Реала» 

Газета.Ru + ещё 5 13 января 2019
Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон рассказал о том, почему Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского клуба, передаеи "Советский спорт".
Зидан покинул команду через некоторое время после победы "Реала" в Лиге чемпионов.
Как отметил Кальдерон, нынешний президент клуба Флорентино Перес не обращал внимания на просьбы Зидана по трансферам.
"Зидан настаивал на сохранении Криштиану и продаже Бэйла. А Перес сделал все наоборот. Зидан хотел иметь власть при принятии решений о трансферах, но его предложения игнорировались. Поэтому он ушел. Зидан принял правильное решение", — приводит слова Кальдерона AS.
Ранее сообщалось, что "Реал" планирует обменять Иско на Дибалу.
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Футбол , Видео , Зинедин Зидан , Реал , Советский спорт
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