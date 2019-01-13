Стала известна причина ухода Зидана из «Реала»

Зидан покинул команду через некоторое время после победы "Реала" в Лиге чемпионов.

Как отметил Кальдерон, нынешний президент клуба Флорентино Перес не обращал внимания на просьбы Зидана по трансферам.

"Зидан настаивал на сохранении Криштиану и продаже Бэйла. А Перес сделал все наоборот. Зидан хотел иметь власть при принятии решений о трансферах, но его предложения игнорировались. Поэтому он ушел. Зидан принял правильное решение", — приводит слова Кальдерона AS.

Ранее сообщалось, что "Реал" планирует обменять Иско на Дибалу.