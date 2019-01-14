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Аршавин возобновит тренировки 

Lenta.ru + ещё 7 15 часов назад
Бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин будет тренироваться вместе с футболистами второй команды петербургского клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Возглавляющий «Зенит-2» Владислав Радимов рассчитывает на помощь Аршавина в работе с молодыми игроками.
«В свободное от работы время он будет тренироваться с "Зенитом-2". Мы уже обо всем договорились», — заявил Радимов.
Он подчеркнул, что 37-летний Аршавин поможет получить игрокам «Зенита-2» бесценный опыт, так как может не только объяснить нюансы на поле, но и продемонстрировать их.
Аршавин вернулся в «Зенит» в декабре. Бывший игрок клуба начал курировать проект «Сириус», нацеленный на работу с молодыми талантами.
Последним клубом в карьере нападающего был казахстанский «Кайрат», за который он выступал с 2016-го по 2018 год. Также Аршавин известен по выступлениям за «Зенит» и лондонский «Арсенал». В составе петербургского клуба он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
Аршавин также провел 74 матча в составе национальной команды. Сборная России с его участием выиграла бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.
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Футбол , Видео , Андрей Аршавин , Владислав Радимов , УЕФА , Зенит
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