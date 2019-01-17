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Неймар и звёзды «ПСЖ» посоревновались в верблюжьих бегах на сборах в Катаре 

Чемпионат.com + ещё 1 7 часов назад
В перерыве между матчами и тренировками на зимнем турне в Катаре футболисты «Пари Сен-Жермен» посетили местный ипподром, чтобы посоревноваться друг с другом в традиционных для Катара верблюжьих бегах.
Верхом на верблюдах в гонке скачут специальные роботы-жокеи дистанционного управления. Как сообщает пресс-служба «ПСЖ», победителями забегов стали верблюды нападающего Неймара и наставника команды Томаса Тухеля.
За победу в соревнованиях Неймар и Тухель получили по чеку на € 25 тыс. Сообщается, что деньги будут направлены на благотворительность.
«ПСЖ», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. В следующем туре 19 января парижская команда дома сыграет с «Генгамом».
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Футбол , Видео , Томас Тухель
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