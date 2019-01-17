СМИ сообщили о крупном мошенничестве на ЧМ-2018

Гражданина Палестины Мохаммеда Абушаверба в России обвинили в крупном мошенничестве с организацией туров на ЧМ-2018. Как пишет «Коммерсант», ему вменяют обман 77 футбольных болельщиков из Алжира.

По данным издания, болельщики заказали и оплатили билеты на чемпионат мира, а также забронировали номера в московских и петербургских гостиницах.

«Коммерсант» отмечает, что за организацию поездки алжирцев взялась глава крупной туристической компании Tanouchert Tours Санаа Зиад. Дальний родственник связал ее с Абушавербом, тот согласился представлять интересы компании в России. Он пообещал предоставить эксклюзивные условия бронирования номеров в отеле «Империя» на ЧМ и прислал множество фотографий гостиницы.

Для первой группы из 42 туристов Санаа Зиад попросила забронировать 20 двухместных и два одноместных номера в «Империи» на конец июня. Абушаверб запросил за это 22 тысячи долларов. Он заявил, что деньги необходимо передать через него и только наличными. Сумму доставили в Москву с помощью курьера. Алжирцам отправили сканы листа бронирования с пометкой «оплачено» и расписку в получении палестинцем денег.

Эта сделка запустила новую волну продаж. Уже купившие билеты клиенты решили также посетить в Санкт-Петербург, некоторые захотели докупить билеты на следующие игры и заказали оформление паспортов болельщиков. Всем этим занялся Абушаверб.

Палестинец попросил за вторую группу из 35 болельщиков, поездки в Санкт-Петербург и дополнительные места в «Империи» 41 тысячу евро. Эти деньги Санаа перевела на банковский счет брата Абушаверба, живущего в Турции. Последним траншем стали 17 900 долларов на покупку билетов на матчи 1/8 финала. Сумма всех трех траншей составила около 5,73 миллиона рублей. Вскоре после этого Абушаверб перестал выходить на связь с заказчиками.

После звонка одной из туристок в «Империю» выяснилось, что номера на самом деле не забронированы, так как лист бронирования никто не оплатил. Такие же ответы дали во всех остальных отелях. Санаа Зиад и нашедший для нее посредника родственник срочно вылетели в Москву. Они обратились в отдел МВД «Беговой» и написал заявление о хищении у Санаа Зиад крупной суммы.

Полиция возбудила дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Абушаверба задержали 23 июня 2018 года в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Турцию. Позже его арестовал суд. Расследование длилось около шести месяцев, полицейские опросили несколько десятков свидетелей.

Сам палестинец утверждает, что все подстроили его партнеры по бизнесу, чтобы захватить его компании в России, Литве и Турции.