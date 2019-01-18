«Он лучший в мире»

Испанец Давид де Хеа в скором времени может стать самым высокооплачиваемым вратарем мира. Его контракт с « Манчестер Юнайтед » истекает через год; голкипер готов остаться в МЮ, но требует значительного увеличения зарплаты. Сейчас он получает около 230 тысяч евро — манкунианцы, пытаясь удержать игрока, предлагают ему полмиллиона евро в неделю. Чем де Хеа это заслужил — разбиралась «Лента.ру»

«Давид отправит нас на пенсию»

Де Хеа пополнил состав манкунианцев в 2011 году — благодаря стараниям сэра Алекса Фергюсона . Тренер даже пропустил матч МЮ из-за поездки в Испанию, хотя до этого отсутствовал на играх команды всего два раза в истории. Трансфер де Хеа стал тогда вторым по дороговизне среди вратарей и составил 17 миллионов евро. Самой дорогой сделкой по сей день остается переход Джанлуиджи Буффона в 2001 году из «Пармы» в «Ювентус» за 54 миллиона евро.

Подписание де Хеа стало одним из последних крупных трансферов Фергюсона. Благодаря его стараниям МЮ в разные годы приобрел Петера Шмейхеля, ставшего пятикратным чемпионом АПЛ и победителем Лиги чемпионов, и Эдвина Ван дер Сара, на счету которого четыре победы в Премьер-лиге и один трофей ЛЧ. В поисках замены голландскому голкиперу Фергюсон выбирал между Мануэлем Нойером и де Хеа и в итоге остановился на последнем. После подписания контракта тренер предрек испанцу 20-летнее выступление в составе МЮ. Давид в команде уже восемь лет — пророчество постепенно сбывается.

Фергюсону удалось переманить голкипера из родного мадридского «Атлетико». Присоединившись к команде в десять лет, вратарь прошел все ступени академии. В 18 лет он дебютировал за основную команду, выйдя на замену в матче Лиги чемпионов против «Порту». Дебют оказался неудачным: Давид пропустил два мяча, и «Атлетико» проиграл (0:2). Через три дня голкипер впервые защищал ворота в Ла Лиге: мадридцы «горели» «Сарагосе» 0:1, и в их ворота был назначен пенальти. Но де Хеа отразил одиннадцатиметровый удар и спас матч (2:1). Так вратарь стал первым номером в команде.

Де Хеа называли лучшим новичком испанского чемпионата. В 2010 году он оказался в шаге от включения в заявку сборной Испании на чемпионат мира. Но конкурировать за место в команде приходилось с Икером Касильясом, Виктором Вальдесем и Пепе Рейной, так что дебют за национальную команду пришлось отложить.

«Вскоре де Хеа отправит нас всех на пенсию. Это только вопрос времени. Уже видно, насколько этот парень хорош», — говорил тогдашний первый номер «Красной фурии» Касильяс.

Не получив возможности выступить за сборную, футболист выкладывался в клубе. В 2010-м в составе «Атлетико» голкипер выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА и через год уехал покорять АПЛ.

Под пятой у британцев

Первый сезон в новом чемпионате стал переходным для де Хеа. В дебютном матче за Суперкубок Англии он пропустил два мяча, а в первом же матче в АПЛ совершил грубую ошибку, приведшую к голу. Защитник Рио Фердинанд с досадой отмечал, что вратарю не хватает уверенности. Кроме того выяснилось, что Давид страдает дальнозоркостью и вынужден носить линзы.

«Мне было трудно в новой стране, я почти не знал языка. Мои ровесники только поступали в университеты, а я оказался рядом с людьми, которые привыкли побеждать в каждом матче», — вспоминал испанец свои первые месяцы в Англии.

Тем не менее де Хеа завершил дебютный сезон с наилучшим среди вратарей Премьер-лиги коэффициентом сейвов — 77,9 процента и с минимальным количеством пропущенных мячей — 33 за 38 матчей. А в межсезонье Фергюсон заставил испанца сделать лазерную коррекцию зрения.

Вскоре де Хеа становится безоговорочным первым номером манкунианцев. В сезоне-2012/2013 он выиграл АПЛ и попал в символическую сборную года по версии Британской футбольной ассоциации. Это награда стала первой в череде многочисленных индивидуальных наград голкипера.

Он неоднократно признавался лучшим игроком «Манчестер Юнайтед», попадал в топы и становился «Золотой перчаткой года». Один из старожилов — Уэйн Руни — называл де Хеа величайшим вратарем в истории клуба, однако новых титулов с МЮ Давид не выигрывал. После ухода Фергюсона для манкунианцев настали смутные времена: чехарда с тренерами и отсутствие стабильных результатов стали в тот период их визитной карточкой.

В 2015 году контракт вратаря истекал. Манкунианцы пытались удержать футболиста, однако де Хеа засобирался в мадридский «Реал» . Трансфер голкипера должен был состояться 31 августа 2015 года. Сливочные собирались отдать за футболиста 22 миллиона фунтов стерлингов, но их планы нарушили бюрократические проволочки. «Реал» якобы опоздал с отправлением документов по трансферу в офис Профессиональной лиги Испании. Бумаги должны были прийти на почту до полуночи 1 сентября. Мадридцы задержались то ли на минуту, то ли на полчаса. Поговаривали, что всему виной был старый факс, слишком долго переправлявший документы.

Так или иначе, де Хеа остался в МЮ и заключил с клубом новый четырехлетний контракт.

Герой лузеров

Встряска в МЮ произошла в 2016-м после того, как команду возглавил Жозе Моуринью. В первый сезон под его руководством «красные дьяволы» выиграли Кубок футбольной лиги, Суперкубок Англии и стали победителями Лиги Европы. В следующем сезоне заняли второе место в Премьер-лиге и дошли до финала Кубка страны. Тогда же де Хеа повторил рекорд АПЛ по количеству сухих матчей — 18 из 37 и проценту спасений — 79,9. По данным британских аналитиков, испанец спас МЮ от 14 мячей, которые пропустил бы среднестатистический голкипер. Это лучший показатель в Европе.

В 2018-м де Хеа сбавил обороты. В дебютном матче в качестве основного вратаря сборной на первенстве мира в России он пропустил три мяча от нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду , а во встрече плей-офф с хозяами ЧМ не сумел сделать ни одного сейва в серии послематчевых пенальти.

Не ладилось и в клубе. Под руководством Моуринью «Юнайтед» выдал худший старт сезона в Премьер-лиге, барахтаясь в середине турнирной таблицы. 28-летний вратарь снова засобирался на выход.

Моуринью, напротив, не хотел расставаться с голкипером. «Он лучший вратарь в мире. И я очень хочу, чтобы он остался. Это игрок уровня "Манчестер Юнайтед". Нам нужны лучшие игроки мира. Это только мои ощущения, но я думаю, что переговоры закончатся хорошо», — говорил тренер об испанце.

Удержать любой ценой

Португалец оказался прав, и переговоры завершились успешно. Контракт испанца, истекавший в 2019 году, был продлен еще на один сезон — до 2020-го. Только выступает де Хеа уже под руководством нового тренера — Уле Сульшера, с приходом которого МЮ одержал шесть побед подряд, в чем велика и заслуга вратаря.

В последнем матче Премьер-лиги манкунианцы с минимальным счетом обыграли «Тоттенхэм». При этом де Хеа совершил 11 сейвов — лучший результат в текущем сезоне АПЛ. Он единственный вратарь чемпионата, который не пропустил в матче, а ведь ему пришлось спасать ворота более десяти раз. В прошлом сезоне такое удавалось опять-таки только ему — тогда он отметился 14 «спасениями».

«У нас есть лучший кипер в мире. Он здесь уже восемь лет, но при этом все еще молод и развивается. В МЮ были великие вратари — например, Ван дер Сар или Шмейхель. Мне кажется, испанец достиг их уровня. Он стал номером один в истории клуба вместе с ними», — заявил Сульшер после матча.

Тренеру вторят и боссы МЮ. Желая удержать звезду любой ценой, они предлагают ему многомиллионный контракт. А значит, совсем скоро де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире. Главное — не расслабляться, ведь важнейшие турниры в карьере футболиста он пока не выиграл.