«Дочь жаловалась на насилие»: в чем жена обвиняет Глушакова

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Жена Глушакова обвинила игрока в насилии над детьми 

Газета.Ru + ещё 3 17 часов назад
Состоялось очередное заседание суда по делу о разводе полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова с женой Дарьей. Разлад в отношениях футболиста с супругой произошел, как заявляет девушка, из-за постоянных измен мужа, а также рукоприкладства с его стороны. Теперь защита Дарьи Глушаковой уверяет, что экс-игрок сборной России применял насилие в отношении собственных детей.
В Никулинском районном суде города Москвы прошло заседание по поводу бракоразводного процесса между футболистом московского «Спартака» Денисом Глушаковым и его женой Дарьей Глушаковой. В итоге суд должен поделить имущество супругов, а также определить, с кем будут проживать их общие дети — дочери Валерия и Александра. На данный момент все счета игрока арестованы, а дети находятся с матерью.
Защита Глушаковой пыталась предоставить в суд выписку о выводе со счета футболиста нескольких сотен миллионов рублей, однако документ не был принял, поскольку суд решил, что эти деньги Денис и Дарья потратила совместно в браке.
Ранее жена Глушакова также обратилась с заявлением в полицию по поводу избиения. Медицинская экспертиза выявила у Дарьи побои легкой степени. Защита жены игрока рассчитывает, что футболист может быть привлечен к уголовной ответственности за содеянное.
Более того, как заявила Алиса Образцова, адвокат Дарьи Глушаковой, на судебном заседании старшая дочь игрока рассказала о физическом воздействии со стороны отца.
«На сегодняшнем заседании были заслушаны показания свидетелей. Со стороны Глушакова была няня, которая не работает в этой семье уже шесть лет, а младшего ребенка даже не знает. В своих показаниях она постоянно путалась и, когда судья начала задавать ей вопросы, сразу сбилась. К примеру, сначала она говорила, что с ребенком Денис был чуть ли не постоянно, а потом — что он очень много ездил на матчи», — приводит слова юриста «Московский комсомолец».
«С нашей стороны была мама Дарьи, которая видела их отношения много лет и могла дать более объективную оценку.
Более того, она рассказала, что старшая дочь пары жаловалась на то, что Денис применяет к ней физическое насилие в качестве воспитательной меры.
Мы попросили привести пример проступка ребенка, за которое он был наказан подобным образом: девочка уронила пульт от телевизора и он сломался — выпали батарейки. То есть мы в принципе против физических мер воздействия, но еще и за такую мелочь — просто возмутительно», —подчеркнула адвокат.
По словам Дарьи Глушаковой, после разъезда хавбек «Спартака» оборвало все общение с детьми.
Футболист ни разу за новогодние праздники не приехал домой, чтобы поздравить дочерей.
«Денис сейчас не видится с детьми. У него был отпуск почти на месяц, но человек даже 31 декабря не приехал к детям, чтобы их поздравить, хотя они его очень ждали. В свой отпуск он улетал отдыхать на Мальдивы, потом в Ростов. У обоих детей были новогодние утренники, он не пришел даже на них», — возмутилась Дарья.
Супруга футболиста отметила, что требование Дениса оставить детей после развода у себя кроется в его нежелании платить алименты. Девушка считает, что Глушаков попросту не сможет заниматься детьми из-за недостатка времени.
«Денис хочет забрать детей, чтобы не платить алименты. А когда ему ими заниматься? У него постоянно матчи, тренировки. Кому они еще нужны? Его маме? Она второго нашего ребенка видела всего два раза», — подчеркнула Глушакова.
Напомним, что Денис и Дарья Глушаковы подали на развод в сентябре прошлого года. Тогда в интернета всплыла видеозапись, на которой футболист проводит время в бане с неизвестной девушкой. В качестве оператора выступила Дарья, проследившая за мужем и обвинившая его в измене. В ходе судебных разбирательств в сети также была опубликована аудиозапись разговора супругов, где Денис угрожает жене большими связями, используя нецензурную лексику.
«Сейчас только идет расследование, уголовное дело не возбуждено. В интервью Денис говорил, что все было смонтировано, но это не так. Мы просто выложили аудиосообщения, которые он мне отправлял на востсап», — сказала Дарья.
Супруга Глушакова также в очередной раз уточнила, что это не она опубликовала видеозапись из бани в интернете.
По ее мнению, здесь свою руку приложила та самая девушка по имени Кристина, которая находилась с игроком в тот момент.
«Сейчас вся страна это обсуждает и очень обидно, когда обвиняют меня. Я ничего не выставляла. Думаю, Кристине это было выгодно, потому что она уже с ним жила и хотела, чтоб у нас не было никакого шанса на примирение. До того, как видео попало в сеть, мы с ним виделись, мирились. Я готова была на это пойти, потому что у нас двое детей.
У нее сейчас все хорошо, живет с ним, на Мальдивы вот ездила с ним, отдыхала. Живут в доме, который я купила два года назад, сама строила», — заметила Глушакова.
Денис и Дарья Глушакова поженились летом 2009 года. До скандала, который вспыхнул в сентябре 2018-го, их пара считалась одной из самых крепких в российском футболе. Игрок регулярно публиковал в своем инстаграме семейные снимки, где тепло и с любовью отзывался о супруге и их детях. Сейчас в аккаунте Глушакова остались только фотографии с дочками.
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Футбол , Видео , Статьи , Денис Глушаков , Спартак , Московский комсомолец
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