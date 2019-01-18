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Жена Глушакова обвинила любовницу футболиста в публикации видео из бани 

Спорт-Экспресс + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Супруга полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарья заявила, что скандальное видео из бани опубликовала любовница футболиста Кристина. Ролик содержит кадры ссоры Дарьи и хавбека.
— Когда все произошло, мы с Денисом были в небольшой ссоре — обычная семейная ссора, как у всех, — приводит слова Дарьи Глушаковой "МК". — И тут мне позвонила подруга и говорит: они в бане! Я поехала туда, приезжаю, смотрю, а там ее "Порше Кайен" стоит. Эту девушку, Кристину, я знала уже и до этого, ловила его с ней. Но он тогда так хорошо выкрутился, что она его подвезла, что он был пьяный — в общем, мутная история, но я проверила.
Думаю, что это видео она и выложила. Сейчас вся страна это обсуждает и очень обидно, когда обвиняют меня. Я ничего не выставляла. Думаю, Кристине это было выгодно, потому что она уже с ним жила и хотела, чтоб у нас не было никакого шанса на примирение. До того, как видео попало в сеть, мы с ним виделись, мирились. Я готова была на это пойти, потому что у нас двое детей.
С Кристиной я не общалась — она сразу же поудалялась из соцсетей. У нее сейчас все хорошо, живет с ним, на Мальдивы вот ездила с ним, отдыхала. Живут в доме, который я купила два года назад, сама строила.
Напомним, ранее в Интернете появились аудиозаписи, на которых Глушаков угрожал Дарье, используя нецензурную лексику. 18 января в Никулинском суде города Москвы состоялось очередное заседание о бракоразводном процессе, взысканию алиментов и определении места жительства детей футболиста и его супруги.
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Комментарии1
Футбол , Прочее , Денис Глушаков , Спартак
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