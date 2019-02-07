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Украинского футболиста раскритиковали за переход в «Зенит» и исключили из сборной 

ТК «Звезда» + ещё 246 14 минут назад
Новый полузащитник петербургского ФК «Зенит» защитник Ярослав Ракицкий был убран из списка футболистов украинской сборной.
Защитник украинского ФК «Шахтер» Ярослав Ракицкий перешел в петербургский «Зенит», после чего был исключен из списка игроков сборной Украины и раскритикован украинскими фанатами.
Ракицкий перешел в российский ФК в конце января. Контракт с «Зенитом» он подписал до лета 2022 года. Как отмечает «Спорт-Экспресс», сумма трансфера составила около 10-12 млн евро, однако эти данные сам новоиспеченный полузащитник бело-голубых не подтверждал.
«17 лет своей жизни я посвятил ФК "Шахтер". Начиная с интерната, в который я пришел в 12 лет, и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю "Шахтер" за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту!», — написал спортсмен в Instagram.
За переход в российскую команду Ракицкого раскритиковали на Украине. Несмотря на поддержку украинских коллег, ультрас «Шахтера»его выбор не одобрили.
«Рак, выбор не одобряем. Но за прицелы, оптику, спальники и другие вещи, спасибо!» — написано на странице ультрас в Twitter.
Фанаты футболиста разочаровались выбором Ракицкого. А общий поток негативных комментариев увеличился после его перехода в десятки раз.
«После футболки с надписью Россия, футболку с надписью Украина никогда больше не наденешь. Свято в это верим! Прощай!», — написал один из пользователей.
Профиль защитника был удален на сайте Федерации футбола Украины 4 февраля.
«Надеюсь, ФФУ и Шева не додумаются вас в сборную вызвать, ибо теплый прием обеспечен. Хотя, думаю, невызов не сильно вас огорчит», — добавил другой фанат.
Сам 29-летний Ярослав Ракицкий в программе «Футбол России» заявил, что не будет лезть в политику и полностью отдавал себе отчет в том, что делает. Он ожидал, что его переход в российский клуб может иметь такие последствия. Однако футболист отметил, что не теряет надежды играть за национальную команду.
«Футболистов в команду набирает Шевченко (главный тренер сборной Украины), ему решать, а не каким-то руководителям. Посмотрим, вдруг я окажусь там», — прокомментировал новости полузащитник «Зенита».
Напомним, Ярослав Ракицкий провел за донецкий «Шахтер» более 320 матчей, а в сборной Украины он выступал почти 10 лет.
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Футбол , Видео , Ярослав Ракицкий , Зенит
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