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Случайная игра рукой в футболе будет подвергаться наказанию 

News.ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: Bruno Fahy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) готовит изменения в правила, которые будут касаться наказания за игру рукой, сообщает The Times. Изменение планируют внести для того, чтобы исключить случайную игру рукой в атаке.
Сообщается, что нововведение не будет действовать в штрафной площади. Таким образом, за случайную игру рукой в штрафной судья не сможет назначить пенальти.
На данный момент арбитры матчей наказывают футболистов только за преднамеренную игру рукой.
Собрание, где обсудят изменения, состоится в марте в Абердине.
Еще в прошлом году, IFAB обсудил возможные изменения правил на заседании в Глазго (Шотландия).
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Футбол , Наука и техника , Технологии , Газета The Times
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