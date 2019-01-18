Случайная игра рукой в футболе будет подвергаться наказанию

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) готовит изменения в правила, которые будут касаться наказания за игру рукой, сообщает The Times . Изменение планируют внести для того, чтобы исключить случайную игру рукой в атаке.

Сообщается, что нововведение не будет действовать в штрафной площади. Таким образом, за случайную игру рукой в штрафной судья не сможет назначить пенальти.

На данный момент арбитры матчей наказывают футболистов только за преднамеренную игру рукой.

Собрание, где обсудят изменения, состоится в марте в Абердине.

Еще в прошлом году, IFAB обсудил возможные изменения правил на заседании в Глазго (Шотландия).