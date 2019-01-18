Украинец Ракицкий близок к переходу в «Зенит». Грядёт политический скандал?

29-летний центральный защитник понимает, на что идёт, соглашаясь на переезд в Санкт-Петербург.

Зачем он «Зениту»?

Всё очень просто: сейчас в распоряжении Сергея Семака три центральных защитника, но Иванович иногда используется на правом фланге, а уровень Мевли тренерский штаб, видимо, не устраивает. Разговоры о необходимости усиления этой зоны велись ещё с конца ноября.

Ракицкий — очень опытный исполнитель. Он выступает за основной состав «Шахтёра» с 2009 года, провёл за него свыше 200 матчей, шесть раз становился чемпионом, постоянно играл в еврокубках, имеет за спиной 54 матча за сборную Украины. При этом по меркам центрального защитника достаточно молод: 30 лет ему исполнится только в следующем августе.

У потенциального новичка «Зенита» отменные атакующие характеристики: классный первый пас (точность длинных передач — 65,3 процента по данным WyScout), мощный дальний удар. Он любит и умеет подключаться вперёд, достаточно агрессивный, хорошо работает в прессинге. Важно, что сильная нога у него — левая, поэтому он обычно играет на позиции левого центрального защитника. У «Зенита» сейчас все исполнители в центре обороны — правоногие, и это обедняет выход из обороны.

Кстати, при необходимости Ракицкий тоже может использоваться на фланге. На пике он стоил 12 миллионов евро по версии transfermarkt (в 2012-м). Сейчас — 7,5 миллионов.

Почему от него отказывается «Шахтёр»?

После 10 лет в составе «горняков» Ракицкий, кажется, немного устал от клуба. А клуб — от него. Именно такая версия чаще всего звучит при объяснении регресса футболиста. Регресс этот действительно есть, и осенью он был особенно заметен. Ярослав теряет концентрацию, упускает позицию, не успевает вернуться назад после подключений, не всегда удачно играет при «стандартах».

В новом сезоне он время от времени садился на скамейку в украинской премьер-лиге (на сегодня — 11 матчей из 18), а в Лиге чемпионов вышел на поле лишь в четырёх играх из шести. Последней было поражение 0:6 от «Сити». Всего с Ракицким в составе «Шахтёр» пропустил в этих четырёх матчах 13 мячей. В решающих сражениях с «Хоффенхаймом» и «Лионом» уже не участвовал.

Самое популярное мнение в украинском футболе: Ракицкому срочно нужно сменить обстановку, чтобы спасти карьеру. Ходили слухи об аренде в «Бешикташ» с правом выкупа, но мало кто мог представить, что ближе всех окажется вариант с «Зенитом».

А как же сборная Украины?

Мы прекрасно знаем, что будет значить этот трансфер и к каким бурным дискуссиям приведёт. Трудно представить, что Ракицкому, если он всё-таки решится на переезд в Россию, светит спокойное и безоблачное продолжение карьеры в сборной Украины. Политика местной федерации футбола не подразумевает вызов игроков из российской премьер-лиги (хотя каждый раз там говорили про спортивные характеристики, но верить или нет — дело каждого).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official) 27 Авг 2017 в 1:30 PDT Но самого Ярослава, вероятно, всё это заботит не так сильно. Посмотрите на его страницу в Инстаграме: там нет ни одной фотографии в форме сборной Украины или с символикой страны. Только Донбасс, «Шахтёр» и признания любви к родному клубу и региону.

Также Ракицкому постоянно припоминали то, что он не поёт перед матчами национальной команды гимн родной страны. Этому «саботажу» посвящали специальные сюжеты и расследования местные СМИ.

Сам Ярослав даже не собирался менять свою позицию и упирался: «Знаю слова, но настраиваюсь на игру. Я людям всё показываю на поле. Главный тренер Фоменко тоже не пел — и что дальше?» Словом, репутация среди украинских болельщиков у Ракицкого и без того была неоднозначной. А после появления информации о переходе в «Зенит» тут же пошли язвительные комментарии: «Главный каминг-аут года», «Сбылась мечта идиота», «Красиво парень решил карьеру в сборной завершить», «Он ещё российское гражданство сейчас примет».

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