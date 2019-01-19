Адвокат Кокорина сделала признание о футболисте

Адвокат Кокорина: Саша хочет поцеловать сына, а потом пойти на тренировку

— Татьяна, как дела у Александра ? Как он себя чувствует?

— Саша в хорошем расположении духа. Он спокойный, общается, рассуждает, мы сейчас вырабатываем позицию. Скорее всего, на следующей неделе начнем знакомиться с делом. Объявят нам о 217-й статье. Сейчас пока знакомится потерпевший, а следующими будем мы. Саша посещает зал.

— В каком режиме? По-прежнему два раза в неделю?

— Нет, сейчас дали возможность заниматься чаще. Уже это продолжается где-то в течение месяца. Примерно 4 раза в неделю ходит в спортзал. Правда, у него болит колено.

— Из-за недостатка нагрузки?

— Да, ему нужно нагружать колено. Нужно это делать под пристальным вниманием специалистов. Он же не профессионал в этих вопросах. Условия зала и имеющееся оборудование не предполагают наличия возможностей для восстановления после травмы.

— Что есть в зале из оборудования, снарядов?

— Из того, что я знаю, у Саши есть в камере гимнастический коврик. Он делает зарядку в камере. В зале есть примитивная беговая дорожка, какой-то велосипед. Гимнастические коврики. Знаю, что родители в качестве благотворительности передали туда еще в начале декабря мячи, эспандеры. Но это до сих пор туда не поступило. Рассчитывали, что там все это останется и у ребят будет возможность воспользоваться инвентарем, но все это не поступило. В зал он ходит регулярно. Он делает зарядку, читает книги. Смотрит телевизор, в основном новости.

— А с кем он находится?

— Содержится вдвоем с парнем. Камера очень хорошая, Саша на содержание не жалуется. Камера после ремонта, но душа в камере, конечно, нет. Там тепло. Есть возможность ходить в душ в спортзале.

— Парень нормальный с Александром содержится?

— Да, нормальный парень. Но у него есть проблема: он абсолютно необеспеченный. Не может себе нанять адвоката. Так как Саша очень хороший парень, иногда он задает вопросы, консультируется по поводу процессуальных моментов. То есть Саша через нас этому парню помогает. Мы отвечаем по законодательству, по срокам. У парня нет адвоката, а государственный адвокат практически не уделяет ему внимания и времени. Саша относится к парню с состраданием, пытается оказать посильную помощь. Естественно, все у них общее, всем Саша делится.

— Питается Кокорин нормально?

— Да, питается хорошо. Есть возможность заказывать еду, к нему регулярно приходят посылки. Много книг Саша читает. Сегодня я Саше задала вопрос: "Наверное, когда выйдешь, тебе потребуется время, чтобы осознать ту действительность, к которой ты вернешься"? Он говорит: "Нет. Мне нужно одно: сходить в баню, лечь в нормальную кровать, выспаться и на следующий день идти тренироваться. Я буду заниматься только тренировками".

У Саши очень стабильная нервная система. У него очень хороший характер, он очень положительный человек. Солнечный, добрый. Ни на кого не злится. Не обижен. Его как спортсмена чувство несправедливости… содержание под стражей ведь, по нашему мнению, незаконное. Это чистая 115-я (статья). Он не понимает, как такое возможно. Для него очевидно, что в жизни должна торжествовать справедливость, как и в спорте. Я говорю Саше: "Но ведь у вас в спорте тоже не всегда все справедливо". На это он ответил, что все (в спорте) по крайней мере на виду. Если есть судья, он судит по правилам, если есть правила, то они должны выполняться. Саша передал привет родителям, скучает очень сильно по сыну. Очень хочет его увидеть, обнять, поцеловать. Больше всего хочет к сыну, к маме с папой. И на тренировку сразу.