Моуринью приедет в Россию

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Моуринью получил приглашение посетить хоккейный матч в России 

ТАСС 1 час назад
Португалец Жозе Моуринью, покинувший пост главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", рассказал, что получил приглашение посетить хоккейный матч в России и собирается им воспользоваться. Об этом специалист сообщил в эфире телеканала BeIN Sports.
Моуринью нашел новую работу
В данный момент 55-летний тренер работает на телеканале в качестве эксперта. О том, когда пройдет матч и кто в нем сыграет, не сообщается.
"Прежде всего я доволен этими тремя неделями работы, этим опытом. Меня также пригласили пойти на суперхоккейный матч в России, что я собираюсь сделать впервые, чему очень счастлив", — рассказал Моуринью.
Португальский специалист ушел с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" 18 декабря 2018 года после поражения от "Ливерпуля" (1:3) в матче 17-го тура чемпионата Англии. Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" 27 мая 2016 года. Под руководством португальского специалиста команда завоевала Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и стала победителем Лиги Европы. После назначения Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера команда одержала семь побед подряд, побив рекорд Мэтта Басби (5), который держался более 70 лет.
ТАСС: последние новости
Моуринью получил приглашение посетить хоккейный матч в России СМИ: Смолов вошел в пятерку потенциальных нападающих для мадридского "Реала" Футболист "Ростова" Еременко признался, что с нетерпением ждет весенней части сезона
Комментарии3
Футбол , Видео , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Большунов упустил золото на КМ по лыжным гонкам
Шиффрин победила в супергиганте на этапе КМ в Италии
«Бетис» обыграл «Жирону»1
Федерер вылетел с Australian Open
Алан Ширер пристыдил Салаха
Видео
00:10
«Можно накопить»: раскрыта тайна зарплаты фигуристов
Фигурное катание Статьи
02:03
Макларен предсказал России новую волну допингов
Зимние виды спорта
03:35
«Дайте мне Мейвезера»: Пакьяо защитил пояс и вызвал Флойда
Бокс Статьи
01:07
Моуринью приедет в Россию
Футбол
01:16
Отказавшуюся отвечать Шарапову затравили
Теннис
01:08
Противник российского спорта признался в зависимости
Биатлон
00:38
Адвокат Кокорина сделала признание о футболисте
Футбол
00:35
Всплыла шокирующая правда о МОК перед Играми-2018
Зимние виды спорта
00:43
Хоккеисты устроили ледовое побоище в матче МХЛ
Хоккей
04:43
РУСАДА покаялось перед WADA
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение