Моуринью приедет в Россию

Моуринью получил приглашение посетить хоккейный матч в России

Португалец Жозе Моуринью, покинувший пост главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" , рассказал, что получил приглашение посетить хоккейный матч в России и собирается им воспользоваться. Об этом специалист сообщил в эфире телеканала BeIN Sports.

В данный момент 55-летний тренер работает на телеканале в качестве эксперта. О том, когда пройдет матч и кто в нем сыграет, не сообщается.

"Прежде всего я доволен этими тремя неделями работы, этим опытом. Меня также пригласили пойти на суперхоккейный матч в России, что я собираюсь сделать впервые, чему очень счастлив", — рассказал Моуринью.

Португальский специалист ушел с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" 18 декабря 2018 года после поражения от "Ливерпуля" (1:3) в матче 17-го тура чемпионата Англии. Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" 27 мая 2016 года. Под руководством португальского специалиста команда завоевала Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и стала победителем Лиги Европы. После назначения Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера команда одержала семь побед подряд, побив рекорд Мэтта Басби (5), который держался более 70 лет.