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Автобус с футболистами рухнул в пропасть 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Cicles Club Lavalle/facebook.com
Аргентинская любительская футбольная команда «Сиклес Клуб Лавалье» попала в автомобильную катастрофу. Инцидент произошёл в Боливии.
По информации Clarin, автобус с футболистами, направлявшийся на турнир, рухнул в пропасть. Высота падения составила, по предварительным данным, около 130 метров. 13 человек погибли, среди них четыре спортсмена. Ещё шесть человек пострадали. Об их состоянии на данный момент не сообщается.
Вероятной причиной произошедшего мог стать отказ тормозной системы.
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Футбол , Происшествия
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