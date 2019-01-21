Автобус с футболистами рухнул в пропасть

Cuatro futbolistas mendocinos murieron en un accidente en Bolivia https://t.co/tjlRhw5aHS pic.twitter.com/fVLVyyqW2p— Clarín (@clarincom) 21 января 2019 г. Аргентинская любительская футбольная команда «Сиклес Клуб Лавалье» попала в автомобильную катастрофу. Инцидент произошёл в Боливии.

По информации Clarin, автобус с футболистами, направлявшийся на турнир, рухнул в пропасть. Высота падения составила, по предварительным данным, около 130 метров. 13 человек погибли, среди них четыре спортсмена. Ещё шесть человек пострадали. Об их состоянии на данный момент не сообщается.

Вероятной причиной произошедшего мог стать отказ тормозной системы.