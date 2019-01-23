Кокорину и Мамаеву продлят срок содержания в СИЗО

Кокорину продлят содержание под стражей, считает адвокат

«Ознакомление стороны обвиняемых с делом еще не началось. Срок содержания под стражей по любому продлят. Для этого и происходит затягивание дела», — сказал Ромашов.

По его словам, даже если ознакомление с материалами дела произойдет до 8 февраля — даты заседания суда — срок ареста все равно будет продлен.

«Нормами права не предусмотрен срок содержания под стражей до того, как дело передано суд, но нужен запас не менее месяца перед направлением дела», — объяснил защитник.

Напомним, 8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев , отмечая десятилетие своей дружбы, устроили две драки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека: водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин