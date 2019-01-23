Кокорину и Мамаеву продлят срок содержания в СИЗО

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов в разговоре с изданием Sport24.ru выразил уверенность, что его подзащитному и другим фигурантам дела о двух драках в Москве продлят срок содержания под стражей.
«Ознакомление стороны обвиняемых с делом еще не началось. Срок содержания под стражей по любому продлят. Для этого и происходит затягивание дела», — сказал Ромашов.
По его словам, даже если ознакомление с материалами дела произойдет до 8 февраля — даты заседания суда — срок ареста все равно будет продлен.
«Нормами права не предусмотрен срок содержания под стражей до того, как дело передано суд, но нужен запас не менее месяца перед направлением дела», — объяснил защитник.
Напомним, 8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев, отмечая десятилетие своей дружбы, устроили две драки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека: водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин.
Сейчас футболисты, а также брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, находятся под арестом в СИЗО «Бутырка».